V divadle Sklep hraju černošku, takže sama sebe, říká partnerka Milana Šteindlera

Autor:
  14:00
Režisér, herec a scénárista Milan Šteindler (68) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka se svou přítelkyní Lilly Ahou Koffi. Prozradili, jak se seznámili i co si o něm na začátku myslela.

Lilly Ahou Koffi je zakladatelka Českého institutu všeobecného zdraví a působí v oblasti strategické komunikace, odborného vzdělávání a zdravotně-sociální politiky. V rámci toho pořádá i lékařské kongresy a díky tomu se seznámila s Milanem Šteindlerem.

„Mě Lilly oslovila v době covidu. Potřebovali někoho, kdo by moderoval na lékařském kongresu. Já nenávidím moderování, ale když jsem viděl Lilly, tak jsem si říkal, že to je dobrý háček a chtěl jsem se předvést. Spolupracujeme od té doby pořád,“ říká Milan Šteindler.

Milan Šteindler s partnerkou Lilly Ahou Koffi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)
Milan Šteindler s partnerkou Lilly Ahou Koffi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)
Milan Šteindler s partnerkou Lilly Ahou Koffi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)
Dana Batulková a Milan Šteindler ve filmu Vrať se do hrobu! (1989)
23 fotografií

„Chtěli jsme, aby komunikoval s lékaři těžká témata, jak mluvit s pacienty a mysleli jsme si, že ten nekorektní humor, co Sklep představuje, může zapůsobit a to se stalo,“ vysvětlila Lilly Ahou Koffi.

„To mě okouzlilo, protože jsem viděla ten plný sál lékařů, kteří zírali. Bylo to strašně vtipné a já jsem si říkala, že to je inteligentní humor,“ dodala.

Jeho tvorbu do té doby neznala a měla ho za solidního herce. „Když jsem poznávala tu tvorbu, tak mi oči přecházely. Nejhorší je scéna Kosmopysk. To si moc nepřeju, aby hrál. V divadle Sklep by si to velmi přáli, ale je to příšerné,“ říká.

Když jsem začal chápat lidi, co si to chtějí hodit, vyděsilo mě to, říká Milan Šteindler

Nakonec se sama do prostředí divadla Sklep nechala zatáhnout a hraje tam v některých nekorektních scénkách. „Hraju černošku, tak se cítím dobře, protože hraju sama sebe. Myslím si, že to může být někdy těžké pro ty diváky, protože je to fakt kruté,“ říká. „Jsou to takové trochu rasistické nebo cynické scénky,“ potvrzuje Šteindler.

„Já myslím, že humor dokáže pomoct překonat těžká témata a je potřeba o nich mluvit, jinak se s nimi nevyrovnáme,“ dodává k tomu Lilly Ahou Koffi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V divadle Sklep hraju černošku, takže sama sebe, říká partnerka Milana Šteindlera

Milan Šteindler s partnerkou Lilly Ahou Koffi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka...

Režisér, herec a scénárista Milan Šteindler (68) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka se svou přítelkyní Lilly Ahou Koffi. Prozradili, jak se seznámili i co si o něm na začátku myslela.

22. března 2026

22. března 2026

22. března 2026

21. března 2026  15:52

21. března 2026  13:08

21. března 2026  9:34

21. března 2026

21. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

20. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.