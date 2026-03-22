Lilly Ahou Koffi je zakladatelka Českého institutu všeobecného zdraví a působí v oblasti strategické komunikace, odborného vzdělávání a zdravotně-sociální politiky. V rámci toho pořádá i lékařské kongresy a díky tomu se seznámila s Milanem Šteindlerem.
„Mě Lilly oslovila v době covidu. Potřebovali někoho, kdo by moderoval na lékařském kongresu. Já nenávidím moderování, ale když jsem viděl Lilly, tak jsem si říkal, že to je dobrý háček a chtěl jsem se předvést. Spolupracujeme od té doby pořád,“ říká Milan Šteindler.
„Chtěli jsme, aby komunikoval s lékaři těžká témata, jak mluvit s pacienty a mysleli jsme si, že ten nekorektní humor, co Sklep představuje, může zapůsobit a to se stalo,“ vysvětlila Lilly Ahou Koffi.
„To mě okouzlilo, protože jsem viděla ten plný sál lékařů, kteří zírali. Bylo to strašně vtipné a já jsem si říkala, že to je inteligentní humor,“ dodala.
Jeho tvorbu do té doby neznala a měla ho za solidního herce. „Když jsem poznávala tu tvorbu, tak mi oči přecházely. Nejhorší je scéna Kosmopysk. To si moc nepřeju, aby hrál. V divadle Sklep by si to velmi přáli, ale je to příšerné,“ říká.
Když jsem začal chápat lidi, co si to chtějí hodit, vyděsilo mě to, říká Milan Šteindler
Nakonec se sama do prostředí divadla Sklep nechala zatáhnout a hraje tam v některých nekorektních scénkách. „Hraju černošku, tak se cítím dobře, protože hraju sama sebe. Myslím si, že to může být někdy těžké pro ty diváky, protože je to fakt kruté,“ říká. „Jsou to takové trochu rasistické nebo cynické scénky,“ potvrzuje Šteindler.
„Já myslím, že humor dokáže pomoct překonat těžká témata a je potřeba o nich mluvit, jinak se s nimi nevyrovnáme,“ dodává k tomu Lilly Ahou Koffi.