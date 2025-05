Liev Schreiber se rozpovídal o své šestnáctileté transsexuální dceři. „Kai byla vždycky taková, jaká je. Odmalička byla velmi holčičí, takže nás to vlastně ani nijak nešokovalo a nepřekvapilo. Ale myslím, že nejsilnějším momentem ohledně její sexuality bylo vyslovené přání, abychom ji začali oslovovat jako ženu,“ prohlásil herec v rozhovoru pro magazín Variety.

Kai Schreiberová se svou matkou, herečkou Naomi Wattsovou (New York, 15. dubna 2024)

„Abych byl upřímný, nepřipadalo mi to jako velká věc, protože Kai sama sebe vnímala už roky jako ženu,“ vysvětlil.

Ocenil také sílu a odvahu dcery. „Kai je taková naše bojovnice. Je důležité, že má ostré lokty, a když se ji někdo snaží potopit, dokáže říct: Hele, já jsem trans, no a co? Pořádně se na mě podívej, prohlédni si mě a pak jdi do pr**le,“ řekl se smíchem.

Pokud jde o radu pro rodiče, jejichž děti jsou také transsexuální, Schreiber prohlásil: „Neznám odpověď pro vaše dítě a vaši rodinu.“ Podle jeho slov je každá situace jedinečná a podle toho je k situaci nutno přistupovat.

„Myslím, že pokud bych něco vzkázal někomu, kdo má problémy se svým trans teenagerem nebo dospívajícím trans dítětem, tak je to jediné: Teenageři jsou na hlavu. Je to s nimi opravdu těžké, hormony pracují. Důležité je se z toho nezbláznit, ale vždycky tu pro ně jako rodič být,“ řekl.

„Nezáleží na tom, jestli jsou vaše děti trans, nebo ne, protože se z toho dostanete a přenesete se přes to. I trans puberťák je prostě hlavně obyčejným puberťákem. Většinu času jsou takovou osinou v zadku. Kai je tak průbojná a otevřená, jak jen to jde,“ řekl rodák ze San Francisca.

Modelka Kai bude také doprovázet Schreibera a jeho současnou manželku Taylor Nielsenovou na galavečer Ali Forney Center’s A Place At The Table v New Yorku. Centrum pomáhá mladým lidem z LGBTQ+ komunity bez domova.

V březnu Kai absolvovala několik módních přehlídek na Fashion Weeku v Pařiži, kde ji tisk označoval jako „nepo baby“, tedy dítě slavné osobnosti, které má díky tomu výhody ve světě showbyznysu.

„O haterech moc nepřemýšlím, to by byla jen zbytečná ztráta času. Co kdybyste byli také hercem a vaše dítě se rozhodlo, že chce v tomto světě něco dělat a prosadit se? Mají na výběr a mohou dělat něco jiného? Ano, ale na tom přece nezáleží. Je to jejich život, ať si s ním dělají, co chtějí,“ reagoval herec v rozhovoru pro bulvární web TMZ. „Jsem na Kai velmi hrdý. Myslím si, že ve světě modelingu odvádí úžasnou práci,“ dodal Schreiber.

Liev Schreiber a Kai Schreiberová (New York, 14. května 2022)

Herec má také sedmnáctiletého syna Sashu. Ten přišel se Schreiberem na únorové předávání cen Critics Choice Awards v Santa Monice. Herec přiznal, že dospívání dětí je pro něj trochu zvláštní. „Už se necítí jako moje dítě. Cítí se teď jako dospělý muž, takže je to pro nás teď úplně jiná věc, společně takhle někam vyrazit,“ prohlásil.

O výchově dětí se v jednom z rozhovorů vyjádřila i hercova bývalá přítelkyně, herečka Naomi Wattsová. Ta se Schreiberem tvořila pár jedenáct let, rozešli se v roce 2016.

„V naší rodině děláme spoustu věcí úplně jinak, než společnost někdy očekává. Jsem na nás pyšná, i když to může znít otřepaně. Naší absolutní prioritou je být k sobě navzájem hodní a laskaví a jsme tomu naprosto oddaní. Jsme tu vždy jeden pro druhého,“ řekla roce 2019 pro magazín Net-a-Porter.