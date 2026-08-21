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Lichtenštejnská knížata oznámila velkou změnu. Dotkne se i žen

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  11:01
Lichtenštejnský dědičný princ Alois a jeho dcera, princezna Marie Caroline coby...

Lichtenštejnský dědičný princ Alois a jeho dcera, princezna Marie Caroline coby nevěsta ve Vaduzu (30. srpna 2025) | foto: AP

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. a dědičný princ Alois (Vaduz, 15. srpna...
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Lichtenštejnská knížata patří k nejstarším šlechtickým rodům ve střední Evropě. U příležitosti národního svátku rodina oznámila zásadní změnu v nástupnictví – přechod na absolutní primogenituru.

Lichtenštejnské knížectví zůstávalo jednou z posledních kontinentálních monarchií, kde se nástupnictví orientovalo podle pravidel tzv. agnatické primogenitury, kdy trůn smí dědit pouze mužský potomek vládnoucího rodu a druhorozený syn dostává přednost před prvorozenou dcerou.

To se však nyní mění. „Vážení občané Lichtenštejnska, schopnost spojovat kontinuitu s obnovou je principem, který ctíme také v rámci knížecího rodu,“ uvedla rodina v oficiálním prohlášení. „Za svou staletou historii jsme opakovaně nám opakovaně prospívalo přijímat rozhodnutí s dlouhodobou perspektivou a po pečlivém zvážení.“

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. a dědičný princ Alois (Vaduz, 15. srpna 2019)

Těmito slovy bylo uvedeno zásadní rozhodnutí, o němž se uvnitř rodiny diskutovalo už několik desetiletí. Konkrétní práce na úpravě rodového zákona začaly koncem loňského roku, přičemž nyní návrh získal u oprávněných členů rodu potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů.

„Tato změna přiznává všem ženským potomkům knížecího rodu v záležitostech rodového zákona stejná účastnická práva jako jejich mužským protějškům. Pořadí následnictví se navíc mění z mužské primogenitury na absolutní primogenituru,“ stojí v prohlášení.

V praxi to znamená, že příštím dědicem trůnu bude prvorozené dítě bez ohledu na pohlaví. Změna neovlivní současné pořadí v čele dynastie – hlavou státu zůstává kníže Hans Adam II., který nastoupil na trůn v roce 1989, a jeho dědicem je prvorozený syn, korunní princ Alois. Ani u Aloisových dětí se pořadí nezmění, protože jeho nejstarším potomkem je princ Joseph Wenzel, který je v současnosti druhý v následnické linii.

Hrad Vaduz je soukromé sídlo knížecí rodiny.

Nová pravidla tak mohou poprvé výrazně zasáhnout až další generaci. Pokud by se jednatřicetiletému Josephu Wenzelovi jako první dítě narodila dcera, měla by podle nového systému přednost před případnými mladšími bratry a stala by se dědičkou lichtenštejnského trůnu. Pro dynastii, jejíž pravidla následnictví byla po staletí založena výhradně na mužské linii, jde o historický posun.

Lichtenštejnská monarchie má zároveň v evropském kontextu nebývale silné ústavní postavení. Pravomoci knížete výrazně rozšířilo referendum v roce 2003, a to hlavně v otázkách vlády a jmenování soudců. Hans Adam II. už 15. srpna 2004 předal výkon většiny každodenních státních povinností svému synovi Aloisovi, který od té doby působí jako regent; Hans Adam II. však nadále zůstává oficiální hlavou státu.

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