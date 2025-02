Při dabování milostných scén jsme se vždy nasmáli, říká Libuše Švormová

„Dostala jsem se k tomu jako ke každé jiné práci. V té době jsem hodně dabovala, snad každý týden nejméně jeden film, no a pak přišla Angelika. Vůbec jsem tomu tehdy nepřikládala zvláštní význam,“ přiblížila začátky ve své nejslavnější dabingové roli Libuše Švormová.

I když filmy o Angelice nebyly nikdy zcela podle Libušina vkusu, Michele Mercierovou v hlavní roli považuje dodnes za fenomenální zjev. „Její krása byla skutečně výjimečná. Její poutavost byla právě v tom, že člověk ani neuvažoval, jaká je to herečka, ale její krása dokázala, že se lidé na ni rádi dívali dlouho,“ řekla obdivně v rozhovoru pro ČT24.

Michele Mercierová a Libuše Švormová

Libuše Švormová se netají tím, že byla v mládí lichotníky k šarmantní Francouzce nezřídka přirovnávána, hlubší podobnost s postavou Angeliky ani s její filmovou představitelkou však necítí.

Žena jedné role

Michele Mercierová roli Angeliky vnímá vyloženě jako prokletí, kvůli které si ji diváci zaškatulkovali natolik, že se jí nepodařilo natočit už žádný další pamětihodný film.

Libuše je však se svou Angelikou smířená. „Tehdy jsme dabovali ještě všichni pohromadě, stáli jsme kolem jednoho mikrofonu. Samozřejmě jsme si dělali legraci a hodně se při dabování nasmáli, třeba při milostných scénách. Mně bylo tenkrát asi osmadvacet let a hlas jsem nijak neměnila. Michele Mercierovou jsem pak dabovala ještě v jednom filmu, ale ten úplně zapadl. Tato herečka už nikdy nenatočila nic, co by Angeliku předčilo,“ glosovala herečka pro TopVIP.cz.

Michele Mercierová coby Angelika a Robert Hossein představitel Joffreye de Peyraka Gérard Lanvin a Nora Arnezederová ve filmu Angelika (2013)

Když byl v roce 2013 natočen nový film na námět Angeliky, Libuše Švormová se šla podívat, jak film obstojí. Jako znalkyně originálu byla však zklamaná. „Nelíbilo se mi to! Už to není ta Angelika s tím nevinným výrazem! Ta žena, před kterou kdo nevylezl na strom nebo neseskočil do vody, tak to všechno měla,“ posteskla si.

Angelika ale rozhodně nebyla jedinou její dabingovou rolí. Když v roce 2005 obdržela cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu, měla v repertoáru dabování hvězd jako Gina Lollobrigida, Shirley MacLaine nebo Judi Denchová.

Libuše Švormová je také ostřílenou divadelní herečkou. V angažmá působila v Pardubicích, třicet let strávila v Městských divadlech pražských a v posledních letech pravidelně hostovala v Divadle na Vinohradech. Velmi úspěšným bylo její zájezdové představení Bytná na zabití.

Zahrála si ve filmových klasikách Adéla ještě nevečeřela, Jak se budí princezny nebo Vyšší princip. Televizní diváci si ji také mohou pamatovat ze seriálů Život na zámku, Hraběnky nebo Gympl s (r)učením omezeným.