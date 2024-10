Jako jediný z vaší šestice jste si v pořadu Na lovu vyzkoušel obě role, byl jste soutěžící, teď jste lovec. Co vám sedí víc?

Sedět nahoře, tedy být lovcem, je o hodně těžší. Mám za sebou pár her, ale jsem z té role ještě pořád dost nervózní a upřímně zatím moc nevím, jak to odbourat.

O všem moc přemýšlím. Je to strašné. Jsem s holkou, je mi s ní dobře, ale bohužel hned začnu přemýšlet nad tím, co bude dál a jestli to má budoucnost. Jako bych neuměl žít přítomností.