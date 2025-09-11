Větší stres jsem nezažil, moderování je proti tomu super. Bouček o nové roli lovce

Premium

Fotogalerie 11

Libor Bouček. Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem, tady se nic neokecá. Buď to máte v hlavě, nebo nemáte. Zazáříte, nebo si uříznete ostudu. Dobře ví, jaké riziko podstupuje. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Daniel Pacek
  20:00
Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká moderátor Libor Bouček bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem, tady se nic neokecá. Buď to máte v hlavě, nebo nemáte. Zazáříte, nebo si uříznete ostudu. Dobře ví, jaké riziko podstupuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Minulý týden začal nový školní rok. Jak jste v dětství bral tohle období?
Optimisticky, já se do školy těšil. Po prázdninách jsem se vracel do třídní party a startoval rozhlasový Dismaňák, kam jsem chodil, tak jsem měl pocit, že se zase něco děje. Bavila mě škola i aktivity, které se k ní vázaly. Na gymplu už to tak horké nebylo, ale od třeťáku jsem trošku pracoval, to bylo zpestření. Pro mě je i teď každý začátek září startem něčeho nového. Moje práce se odvíjí v sezonách, takže mi zrovna jedna další začíná.

Já býval jako kluk na konci srpna zdrcený, že zase musím do školy.
Vážně? Takový pocit jsem neměl. Ale nikdy jsem se netěšil jako letos, kdy jsme se doma se ženou chystali, jak náš čtyřletý Albert půjde znovu do školky. Strávili jsme s dětmi celé prázdniny, od května nebyl večer, kdy by neusínaly buď s námi oběma, nebo aspoň s jedním z nás.

Lidi psali otázky a já na ně taky písemně odpovídal. A najednou mi někdo napsal: Ty tlusťochu jeden, kam se cpeš, debile?!

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Etzler je z toho špatný, když mu říkám dědečku, prozradil Antonio Šoposki

„Nad rodinu není. Tohle jsem zdědil po tátovi, ani mi to nemuseli doma nějak zvlášť vštěpovat,“ říká Antonio Šoposki, kterému koluje v žilách makedonská krev. Hrál v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě...

12. září 2025

Lidi si moc do života nepouštím. Závidím novým Zrádcům, říká Nicole Šáchová

Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (27) rozjíždí svou kariéru na sociálních sítích. Hlavní oporou jí je přítel, se kterým tvoří pár už sedm let. Pro iDNES.cz zhodnotila účast v reality show,...

12. září 2025

Větší stres jsem nezažil, moderování je proti tomu super. Bouček o nové roli lovce

Premium

Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká moderátor Libor Bouček bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem,...

11. září 2025

Nenechám šediny zvítězit. Anistonová prozradila, jaké podstoupila zákroky

Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová (56) je držitelkou Ceny Emmy a Zlatého glóbu za roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro časopis Glamour nyní poprvé...

11. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Diváci si na ní mohou vybít emoce, popisuje Lucie Vondráčková svou roli „mrchy“

Premium

Lucie Vondráčková byla od mala v šoubyznysu jako ryba ve vodě. Ani roky na mateřské ji nevykolejily, i když měla obavy, zda vše klapne. Dnes si opět užívá prkna, co znamenají svět, a snaží se vše...

11. září 2025

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.