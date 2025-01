Trapas při moderování? To si prostě nemůžu dovolit, říká Libor Bouček

Divácky oblíbený pořad Máme rádi Česko je vaše dítě. Kolik má let?

Bude to dvanáct. Když jsme začínali, bylo mi dvaatřicet. Kuba (Jakub Prachař je kapitánem jednoho soutěžního družstva z řad známých osobností, pozn. red.) byl ještě mladší. Je to částečně vědomostní soutěž, ale především jsme chtěli vytvořit etalon rodinné zábavy. Pořad, který, když se udělá správně, vybalancuje humor, pravidla a zároveň v něm bude ústředním tématem naše země. Myslím, že takový formát tu chyběl. Něco, na co se můžou společně koukat babička s vnukem. Právě díky této kombinaci jsme měli jasno, že to má potenciál – podobných pořadů moc není.

Na preciznosti si zakládám. Snažím se mít jasný plán a strukturu. Dbám na to, aby mé snahy o důslednost byly co největší.