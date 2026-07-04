Vaším posledním televizním projektem je Asia Express. Dobrodružná reality show, v níž soutěžící cestovali napříč Asií s omezenými prostředky a hordou výzev. Někdy si sáhli na dno. Pořad ale musel být náročný i pro moderátory.
V mnoha ohledech to byla výzva, to máte pravdu. S Kubou Štáfkem, který pořad také moderoval, jsme dobří přátelé a byli jsme spolu na několika dobrodružných cestách, ale nikdy jsme společně nemoderovali. Navíc byl tento projekt v Česku zcela nový, neměli jsme se čeho chytit.
On je kajakář a nedokázal přijmout, že já ho jen hraju. Dal mi tedy v lodi pořádně zabrat. Křičel na mě, že pádluju pomalu.