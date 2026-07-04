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Líbací scény teenagerů v Ulici? Nebylo to nejlehčí, vzpomíná Václav Matějovský

Marina Pilařová
  19:00

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Do seriálu Ulice nastoupil Václav Matějovský jako kluk, byla to vstupní brána do showbyznysu. | foto: TV Prima

Nedávno se vrátil z dobrodružné cesty po Asii, kde Václav Matějovský mimo jiné ochutnal smažené tarantule. Jak se mu moderovala reality show Asia Express, jaké byly jeho první filmové polibky a co se naučil díky své otcovské roli?

Vaším posledním televizním projektem je Asia Express. Dobrodružná reality show, v níž soutěžící cestovali napříč Asií s omezenými prostředky a hordou výzev. Někdy si sáhli na dno. Pořad ale musel být náročný i pro moderátory.
V mnoha ohledech to byla výzva, to máte pravdu. S Kubou Štáfkem, který pořad také moderoval, jsme dobří přátelé a byli jsme spolu na několika dobrodružných cestách, ale nikdy jsme společně nemoderovali. Navíc byl tento projekt v Česku zcela nový, neměli jsme se čeho chytit.

On je kajakář a nedokázal přijmout, že já ho jen hraju. Dal mi tedy v lodi pořádně zabrat. Křičel na mě, že pádluju pomalu.

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