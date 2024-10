Před smrtí zveřejnil Liam Payne video, již dříve přiznal myšlenky na sebevraždu

Liam Payne zemřel ve věku 31 let ve středu 16. října po pádu z třetího patra hotelu v Buenos Aires. Okolnosti zpěvákovy smrti jsou stále předmětem vyšetřování, podle dosavadních informací policie však neexistují známky cizího zavinění. Argentinská média uvádí, že Payne byl v Buenos Aires kvůli koncertu bývalého kolegy Nialla Horana.

V posledním příspěvku na Instagramu, který nahrál zpěvák již před několika měsíci, se loučil s režisérem Morganem Spurlockem, který natočil o skupině One Direction dokumentární film. „Odpočívej v pokoji, bylo mi potěšením s tebou pracovat,“ napsal Payne k fotce, na které je spolu se všemi členy 1D a režisérem.

Bývalý člen slavné chlapecké kapely v jednom z rozhovorů přiznal, že v době největší slávy užíval jako teenager léky na předpis, často se opíjel a opakovaně pomýšlel na sebevraždu.

„Jsou věci, o kterých jsem zatím s nikým nemluvil. Bylo to opravdu vážné. Objevilo se několik paparazzi fotek, na kterých mám velmi oteklý obličej. Říkám tomu můj práškovo-chlastový ksicht. Měl jsem snad desetkrát větší tvář, než mám teď,“ svěřil se Liam Payne během rozhovoru pro podcast Stevena Barletta nazvaný Diary of a CEO.

„Nejlepší metodou, jak nás držet během turné před fanynkami i různými podivnými lidmi v bezpečí, bylo zamknout nás v hotelovém pokoji. A co je v pokoji? Minibar. Takže jsem míval několik let téměř denně takzvanou party pro jednoho. Bylo to šílené,“ vzpomínal zpěvák s tím, že za odulý obličej mohlo kombinování léků na předpis a alkoholu.

„Procházel jsem příšernou depresí a pomáhal si psychofarmaky. Ale bohužel jsem je kombinoval s alkoholem. Měli jsme miliony fanynek a já se přitom cítil ohromně osamělý a pomýšlel na sebevraždu,“ popisoval Payne, který se v roce 2021 rozešel se svou snoubenkou, modelkou Mayou Henryovou. Vztah mu prý nevyhovoval a neuměl v něm přirozeně žít. Díky rozchodu měl poté více času na svého nyní sedmiletého syna Beara, kterého měl se zpěvačkou Cheryl Tweedyovou.

Zpěvák hovořil také o tom, že ačkoliv hodnota jeho majetku byla už v jeho dvaadvaceti letech odhadována v přepočtu na téměř 14 miliard korun díky několikaleté hvězdné kariéře, kterou odstartoval ve skupině One Direction ve svých šestnácti letech, sám se stále cítil jako dítě, které si nedokáže samo zařídit ani základní věci.

One Direction: Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik a Niall Horan (Los Angeles, 6. září 2012)

„Připadám si úplně neschopný. Byli jsme totiž zvyklí, že všechno důležité za nás řeší někdo jiný. Nezvládnu si sám ani zaplatit pojištění na auto, nebo si vyzvednout poštu. Neexistuje žádná spojitost mezi penězi a štěstím. To jsou jen řeči. Díky penězům se sice nemusíte stresovat kvůli některým věcem a můžete si více dopřát... Ale štěstí si za ně nekoupíte,“ dodal.

Skupina One Direction si vysloužila kritiku především coby uměle poskládaný projekt, který dal v roce 2010 dohromady Simon Cowell z jednotlivých sólově neúspěšných účastníků jeho talentové soutěže X Factor. Kapela byla více milovaná fanoušky než uznávaná publicisty či kolegy z branže.

One Direction tvořili kromě Liama také Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson a Zayn Malik. V roce 2015 skupina oznámila, že si dává pauzu a její členové se vydali na sólo kariéry. V roce 2019 vydal Payne debutové album LP1. Druhá deska Teardrops následovala letos v březnu.