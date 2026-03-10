Syn Liama Neesona podstoupil operaci srdce. O vzácné vadě nevěděl řadu let

  9:47
Syn herce Liama Neesona Daniel Neeson nedávno podstoupil vážnou operaci srdce. Devětadvacetiletý podnikatel se narodil se vzácnou vrozenou srdeční vadou zvanou bikuspidální aortální chlopeň. „Narodil jsem se s BAV, což je stav, kdy má aortální chlopeň dvě cípy místo obvyklých tří,“ vysvětlil na sociálních sítích.
Daniel Neeson po operaci srdce (4. března 2026)

Daniel Neeson po operaci srdce (4. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Daniel Neeson a jeho otec Liam Neeson v New Yorku (15. listopadu 2024)
Liam Neeson s manželkou Natashou Richardsonovou
Podle něj jde o poměrně nenápadný problém, který může zůstat dlouho bez příznaků. „Trpí tím asi dvě procenta lidí na světě a většina o tom ani neví,“ napsal a dodal, že v některých případech může vada časem způsobit selhání chlopně nebo rozšíření aorty.

Neeson proto chodil na pravidelné kontroly ke kardiologovi už od dětství. V poslední době ale lékaři zaznamenali zhoršení jeho stavu. „Po letech sledování se u mě objevilo výrazné rozšíření levé komory a aorty. Věděl jsem, že se blíží okamžik, kdy bude potřeba operace,“ popsal.

Daniel Neeson a jeho otec Liam Neeson v New Yorku (15. listopadu 2024)

Zákrok se snažil brát s klidem a soustředit se hlavně na uzdravení. „Překonat to neznamenalo být nebojácný. Šlo o to přijmout situaci a být co nejvíc přítomný. Na tu operaci jsem se díval spíš jako na obřad než na zákrok,“ uvedl.

Liam Neeson byl rytířem Jedi, akčním hrdinou, ale hlavně vdovcem. Než potkal Pamelu

Po zákroku také poděkoval lékařům, zdravotníkům i své rodině za podporu během tohoto náročného období. „Jsem navždy vděčný doktoru Leonardu Girardimu a jeho týmu za neuvěřitelnou péči,“ napsal a dodal, že jeho snoubenka Natalie Ackermanová pro něj byla v těžkých chvílích „skutečnou oporou“. Pár se zasnoubil v loňském září během plavby po newyorské řece Hudson, kde pár společně bydlí.

