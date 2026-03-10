Syn Liama Neesona podstoupil operaci srdce. O vzácné vadě nevěděl řadu let

Podle něj jde o poměrně nenápadný problém, který může zůstat dlouho bez příznaků. „Trpí tím asi dvě procenta lidí na světě a většina o tom ani neví,“ napsal a dodal, že v některých případech může vada časem způsobit selhání chlopně nebo rozšíření aorty.
Neeson proto chodil na pravidelné kontroly ke kardiologovi už od dětství. V poslední době ale lékaři zaznamenali zhoršení jeho stavu. „Po letech sledování se u mě objevilo výrazné rozšíření levé komory a aorty. Věděl jsem, že se blíží okamžik, kdy bude potřeba operace,“ popsal.
Zákrok se snažil brát s klidem a soustředit se hlavně na uzdravení. „Překonat to neznamenalo být nebojácný. Šlo o to přijmout situaci a být co nejvíc přítomný. Na tu operaci jsem se díval spíš jako na obřad než na zákrok,“ uvedl.
Po zákroku také poděkoval lékařům, zdravotníkům i své rodině za podporu během tohoto náročného období. „Jsem navždy vděčný doktoru Leonardu Girardimu a jeho týmu za neuvěřitelnou péči,“ napsal a dodal, že jeho snoubenka Natalie Ackermanová pro něj byla v těžkých chvílích „skutečnou oporou“. Pár se zasnoubil v loňském září během plavby po newyorské řece Hudson, kde pár společně bydlí.