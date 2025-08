Liam Neeson byl rytířem Jedi, akčním hrdinou, ale hlavně vdovcem. Až potkal Pamelu

Okouzlující Liam Neeson se narodil 7. června 1952 v Severním Irsku, kde pracoval jako řidič vysokozdvižného vozíku v pivovaru Guinness a chvíli dokonce působil jako učitel. Jeho učitelská kariéra ale záhy skončila. Jeden ze studentů na něj vytáhl nůž, a tak ho Liam udeřil. Po incidentu byl z učitelského sboru propuštěn a brzy poté se rozhodl naplno věnovat své opravdové vášni – herectví.

Na přelomu 70. a 80. let začal hrát v divadle a objevil se v menších filmových rolích. Svými výkony si postupně získával pozornost v britské a irské kinematografii, objevil se například v dramatu Excalibur (1981). Přestože už v té době měl za sebou několik desítek rolí, jeho kariéra postrádala mezinárodní průlom. Ten nastal až v roce 1993, kdy ho režisér Steven Spielberg obsadil do hlavní role Oskara Schindlera ve filmu Schindlerův seznam. Tím mu změnil život. Získal nominaci na Oscara a katapultoval se mezi mezinárodní hvězdy.

Liam Neeson a Ben Kingsley ve filmu Schindlerův seznam

Osudové setkání na Broadwayi

Ve stejném roce se však v jeho životě odehrála ještě jedna, pro něj mnohem důležitější událost. Na Broadwayi, při zkouškách divadelní hry Anna Christie, se setkal s britskou herečkou Natashou Richardsonovou, dcerou legendární herečky Vanessy Redgraveové.

Micheál na počest své zesnulé matky přijal její příjmení, Richardson. Liam Neeson s Micheálem v roce 2020 natočili film Vzpomínky na Itálii, kde ztvárnili otce a syna, kteří se snaží vyrovnat se smrtí manželky a matky. Tento film se tak stal pro oba herce neobyčejně upřímnou a osobní terapií.

Mezi oběma se zrodila silná chemie, navzdory faktu, že byla Natasha vdaná. Nevěra praskla, herečka se rozvedla a zamilovaný pár se hned v roce 1994 sezdal a usadil na farmě v Millbrooku ve státě New York. Rok po svatbě se jim narodil syn Micheál a rok po něm Daniel. Jejich rodinný život byl považován za klidný a harmonický, daleko od shonu Hollywoodu. Trvalo to však jen 16 let.

Natasha Richardsonová a Liam Neeson

Možná druhá nejslavnější role Liama Neesona je čerstvý vdovec v romantické komedii Láska nebeská z roku 2003. Jeho postava se ve filmu snaží překonat smrt své manželky a zároveň pochopit nevlastního syna na prahu puberty. V době natáčení nikdo netušil, jak tragicky se tato filmová role promítne do jeho skutečného života. O šest let později se s podobnou tragédií musel vyrovnávat i ve svém vlastním životě. Tato shoda okolností je dodnes pro mnoho fanoušků mrazivým, ale silným mementem.

Tragédie na sjezdovce, která změnila vše

Rodinné štěstí skončilo tragicky 16. března 2009, kdy Natasha Richardsonová během lyžařské lekce pro začátečníky v kanadském středisku Mont Tremblant upadla a na hroudě zmrzlého sněhu se bouchla do hlavy. Neměla helmu. Zpočátku se zdálo, že jde o banální pád, Natasha odmítla lékařskou pomoc a šla si lehnout na pokoj do hotelu. O několik hodin později však začala trpět silnými bolestmi hlavy, které byly způsobené epidurálním hematomem, a upadla do bezvědomí. Lékaři už ji nedokázali zachránit, o dva dny později zemřela.

„Přišel jsem na pohotovost. Bylo tam tak sedmdesát, osmdesát lidí se zlomenýma rukama, monokly a nikdo mě nepoznal. Ani sestry, ani pacienti, prostě nikdo. Přijel jsem tam z hrozné dálky a nechtěli mi Natashu ukázat,“ vzpomínal Liam Neeson. Lékaři mu po chvíli řekli, že je jeho životní láska mrtvá. Bylo jí 45 let, jemu 56.

Její smrt, kterou způsobil na první pohled nevinný pád, Liama Neesona hluboce zasáhla. Během rozhovorů později přiznal, že Natashu nikdy nedostal ze svého srdce ani hlavy. Dlouho po její smrti s ní stále v duchu mluvil a při klapnutí domovních dveří čekal, že uslyší její hlas.

„Liam si v sobě nese velký smutek, který je tichý, ale je opravdu velmi hluboký,“ prozradila jeho tchyně, herečka Vanessa Redgraveová v roce 2014.

Vrhnul se na práci. Právě po roce 2009 se proměnil z uznávaného dramatického herce v nekompromisního akčního hrdinu. Tato proměna nebyla jen kariérním tahem, ale také způsobem, jakým se vyrovnával s osobní tragédií. Nejslavnější je francouzský remake amerického seriálu 96 hodin. Neeson ani nepočítal, že se dostane do kin, ale stal se z něj obrovský hit.

Od smrti manželky se Liam Neeson otevřel novému vztahu jen jednou. Po dvou letech truchlení se s PR manažerkou Freyou Johnstonovou, mladší o 22 let, dokonce zasnoubil. Ale na svatbu nikdy nedošlo a po dvou letech se rozešli. Od té doby ho nikdo s žádnou partnerkou oficiálně neviděl.

Loni se dokonce nechal slyšet, že randění má dávno za sebou. Že už nemá zájem se seznamovat a hledat nový vztah. A že končí i s akčními filmy. Vzal roli v komedii Bláznivá střela, kde ztvárňuje poručíka Franka Drebina juniora. A potkal Pamelu Andersonovou.

Liam Neeson a Pamela Andersonová nový pár?

Po dlouhých 16 letech se v životě dnes už 73leté herecké legendy Liama Neesona objevila nová žena, herečka a modelka Pamela Andersonová. Vztah se údajně zrodil během loňského natáčení společného filmu Bláznivá střela (The Naked Gun).

Pamela Andersonová a Liam Neeson na premiéře filmu Bláznivá střela (New York, 28. července 2025)

„Nejlepší částí natáčení byly sexuální scény. Nikdy předtím jsem žádnou netočil,“ vtipkoval podle deníku The Sun Liam, který o Pamele prohlásil: „Jsem do ní šíleně zamilovaný!“

Podle stejného zdroje Neeson také uvedl, že koordinátorka sexuálních scén během natáčení údajně zvedla ruce a vykřikla: „Tohle už nedávám! Je to na mě moc vzrušující. Jdu si pro kávu.“

Liam a Pamela nyní byli během promo turné, například v televizní show Today Show, zachyceni, jak se drží za ruce a jak se políbili, což rozpoutalo vlnu spekulací.

„Liam Pamelu velmi přitahuje a to nejen fyzicky. Je také naprosto otevřený jejímu způsobu myšlení i života a zejména se mu líbí její vlažný přístup ke slávě. Stejně jako ona ani on příliš nemiluje současný Hollywood a místo večírků si raději užívá klidu v soukromí,“ prozradil zdroj deníku Daily Mail a potvrdil, že milostný románek obou herců trvá už nějakou dobu. „Pamela svým přátelům řekla, že je z Liama naprosto uchvácena. Dělá pro ni totiž spoustu romantických věcí, například jí pravidelně nechává posílat květiny. Tráví také spoustu času s jejími syny a psy.“

Pamela Andersonová a její synové Dylan Lee a Brandon Lee a Liam Neeson a jeho synové Daniel Neeson a Micheál Richardson na premiéře filmu Bláznivá střela v New Yorku (28. července 2025)

Andersonová Neesona v rozhovorech z posledních měsíců jen chválí. „Myslím, že mám v Liamovi přítele navždy. Rozhodně mezi námi existuje silné spojení, které je velmi upřímné a velmi láskyplné. Je to dobrý chlap,“ svěřila se někdejší playmate magazínu Entertainment Weekly.

Nečekaný pár si získal i podporu z Neesonova nejbližšího okolí. Sestra zesnulé Natashy, herečka Joely Richardson proslavená seriálem Plastická chirurgie s. r. o., podpořila nový vztah veřejně – pod příspěvky Pamely na sociálních sítích sdílela emotikony srdcí, čímž vyjádřila sounáležitost a radost.

Příspěvek, pod kterým Joely Richardson projevila sympatie nového páru - svého švagra Liama s Pamelou.

I přátelé Natashy novému vztahu fandí a vnímají Pamelu Andersonovou jako osobnost, která je jim svým duchovním založením velmi blízká. Nový vztah tak pro Liama Neesona znamená novou kapitolu v životě, která snad nadobro uzavře dlouhé období truchlení a smutku.