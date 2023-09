Ke zpovědi jsem přestal chodit kvůli hádce o masturbaci, říká Liam Neeson

„Naučil jsem se uspokojovat doma,“ začal Neeson s tím, že si také vyhledal, jak se tomu říká. „Masturbovat? Masturbace?“ pokračoval a přehrával si ten okamžik. „Dobře, to vypadá dost neškodně. Řeknu to.“

Během své zpovědi u kněze začal tehdy patnáctiletý Liam nejprve rozebírat nudné banality o hádkách s rodinou, než nakonec prozradil, že masturboval. Misionář podle něj křičel tak hlasitě, že se ženy, které stály za zpovědnicí, začaly modlit.

„Ten chlap říkal věci jako: Než ti bude 21 let, přes celou dlaň ti vyroste tráva! Přestaň s tím ďábelským aktem! A to bylo naposledy, co jsem tam šel,“ dodal herec.

Neeson, který byl v dospívání amatérským boxerem, vzpomínal, že když do města tenkrát přijel misionář z Afriky, byla to velká událost a jít s ním ke zpovědi byla „velká věc“. I tak ovšem od osudné hádky už ke zpovědi nikdy nešel.