Liam Neeson namluvil sporný dokument o vakcínách. S jeho sdělením však nesouzní

Snímek vychází z knihy, na níž se podílela Judy Mikovitsová, vědkyně zdiskreditovaná kvůli svým tvrzením o původu covidu-19 a výzvám k neočkování. Podle magazínu Variety film prostřednictvím Neesonova hlasu „vyjadřuje skepsi vůči vakcínám, pracuje se zdiskreditovanou vědou a obsahuje rozhovor s Robertem F. Kennedym Jr., ministrem zdravotnictví USA a známým kritikem očkování“. Producent dokumentu Kent Heckenlively navíc spolupracoval s různými dalšími kontroverzními osobnostmi americké alternativní scény.
Ve čtvrtek nicméně hercův zástupce uvedl tyto dohady na pravou míru. „Všichni uznáváme, že ve farmaceutickém průmyslu může existovat korupce, ale není na místě vykládat si to jako nějaký odpor vůči vakcínám. Liam nikdy nebyl a není proti očkování,“ sdělil mluvčí novinářům.
Zároveň připomněl hercovo dlouhodobé působení jako ambasadora UNICEF a jeho podporu globálních imunizačních programů. Nakonec dodal, že se Neeson nijak nepodílel na tématickém směřování filmu a případné otázky ohledně jeho obsahu by měly směřovat na producenty.
V samotném dokumentu totiž zaznívají poměrně silná tvrzení, a to od kritiky covidových lockdownů přes výroky o „politizaci vědy“ až po útoky Roberta F. Kennedyho Jr. na bývalého šéfa amerického ústavu NIAID Anthonyho Fauciho, o němž Kennedy tvrdí, že „by měl být ve vězení“.
Snímek rovněž označuje covidové vakcíny za „uspěchané“ a „nebezpečné experimenty“. To je mimochodem v přímém rozporu s aktuální zprávou Světové zdravotnické organizace, která potvrdila, že mezi vakcínami a autismem neexistuje žádná souvislost.
Sám třiasedmdesátiletý Neeson v minulosti opakovaně vyjadřoval podporu moderní medicíně, a to zejména z již zmíněné role ambasadora UNICEF. „V posledních letech debata o vakcínách opomíjí jejich zásadní přínos pro veřejné zdraví,“ uvedl v roce 2022. „Zapomínáme, kolik dobrého nám přinesly. Přitom je to možná jeden z největších kolektivních úspěchů v dějinách lidstva,“ uvedl tehdy.