Leticia Calderón se narodila v roce 1968 v Mexiku a hereckou kariéru zahájila už jako dítě. Kromě Esmeraldy se objevila i v řadě dalších úspěšných telenovel, například En nombre del amor, Imperio de mentiras nebo Labyrinth of Passion.
V osobním životě je Leticia hlavně oddanou matkou. S bývalým manželem, mexickým právníkem Juanem Colladem, má dvě děti – syny Luciana a Carla. Manželství trvalo od roku 2003, vztah se rozpadl po sedmi letech v roce 2010. Starší syn Luciano se narodil s Downovým syndromem, což hluboce ovlivnilo život i priority herečky.
Roky 2000 až 2008 strávila převážně mimo obrazovky a věnovala se naplno svým dětem. O synovi Lucianovi napsala knihu, ve které popisuje své zkušenosti z výchovy dítěte s postižením.
Po rozvodu s Juanem Colladem se herečka potýkala s následky rozchodu a v médiích se objevovaly různé spekulace o jejím soukromém životě a vztazích s muži. „Pravda je taková, že mě zajímá hlavně to, aby žili moji synové v láskyplném prostředí,“ řekla tehdy v jednom z rozhovorů.
V současnosti je herečka po rozchodu s posledním partnerem už několik měsíců singl, nové lásce a vztahu je však otevřená. „Přála bych si konečně upřímný a loajální vztah, toužím po lásce bez her, manipulace a přetvářky,“ uvedla Leticia Calderón.
Esmeralda po 16 letech: Má dvě děti a napsala knihu
U divaček seriálu Esmeralda bodoval kromě ní na plné čáře i hlavní mužský hrdina José Armando, kterého ztvárnil herec Fernando Colunga. Ten se díky roli charismatického avšak vnitřně rozervaného muže stal po odvysílání seriálu jedním z největších ženských idolů vzešlých z latinskoamerických telenovel.
Colunga se narodil v roce 1966 a původně studoval stavební inženýrství, herectví se však brzy stalo jeho životní cestou. Proslavil se také v seriálech jako María la del Barrio, La Usurpadora, Amor real či Soy tu dueña.
Herec je pověstný tím, že si své soukromí přísně střeží. Na rozdíl od mnoha kolegů z showbyznysu se vyhýbá skandálům, bulváru i sociálním sítím a soustředí se především na svou práci.
Česko zažilo obrovský boom latinskoamerických telenovel v 90. letech. Seriály z Mexika, Venezuely či Brazílie se tehdy staly každodenní součástí televizního programu a miliony diváků usedaly k obrazovkám, aby sledovaly dramatické emotivní příběhy plné lásky, zrady, krásných mužů a žen i osudových zvratů.
Mezi nejsledovanější telenovely vysílané v Česku patřily kromě Esmeraldy například také Divoký anděl, Milagros, Rosalinda, Marimar, Manuela, Rubi, Kassandra, Divoké srdce a Ošklivka Betty. Tyto a další jim podobné seriály ovlivnily nejen televizní sledovanost, ale i popkulturu. Herci se stávali idoly, vznikaly různé fanouškovské kluby a reprízované díly si dodnes nacházejí nové diváky.