Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala speciální přípravu, aby její pohyb, gesta i práce s výrazem působily co nejautentičtěji. Srdce mnoha žen si získal i hlavní mužský hrdina José Armando, kterého ztvárnil herec Fernando Colunga. Jak vypadají obě hvězdy dnes?
Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem. | foto: Twitter

Esmeralda a její láska José Armando
Leticia Calderón v telenovele Esmeralda
Fernando Colunga v telenovele Esmeralda
Leticia Calderón v telenovele Esmeralda
Leticia Calderón se narodila v roce 1968 v Mexiku a hereckou kariéru zahájila už jako dítě. Kromě Esmeraldy se objevila i v řadě dalších úspěšných telenovel, například En nombre del amor, Imperio de mentiras nebo Labyrinth of Passion.

Leticia Calderón a Fernando Colunga v telenovele Esmeralda

V osobním životě je Leticia hlavně oddanou matkou. S bývalým manželem, mexickým právníkem Juanem Colladem, má dvě děti – syny Luciana a Carla. Manželství trvalo od roku 2003, vztah se rozpadl po sedmi letech v roce 2010. Starší syn Luciano se narodil s Downovým syndromem, což hluboce ovlivnilo život i priority herečky.

Esmeralda a její láska José Armando
Leticia Calderón v telenovele Esmeralda
Fernando Colunga v telenovele Esmeralda
Leticia Calderón v telenovele Esmeralda
Roky 2000 až 2008 strávila převážně mimo obrazovky a věnovala se naplno svým dětem. O synovi Lucianovi napsala knihu, ve které popisuje své zkušenosti z výchovy dítěte s postižením.

Po rozvodu s Juanem Colladem se herečka potýkala s následky rozchodu a v médiích se objevovaly různé spekulace o jejím soukromém životě a vztazích s muži. „Pravda je taková, že mě zajímá hlavně to, aby žili moji synové v láskyplném prostředí,“ řekla tehdy v jednom z rozhovorů.

V současnosti je herečka po rozchodu s posledním partnerem už několik měsíců singl, nové lásce a vztahu je však otevřená. „Přála bych si konečně upřímný a loajální vztah, toužím po lásce bez her, manipulace a přetvářky,“ uvedla Leticia Calderón.

Esmeralda po 16 letech: Má dvě děti a napsala knihu

U divaček seriálu Esmeralda bodoval kromě ní na plné čáře i hlavní mužský hrdina José Armando, kterého ztvárnil herec Fernando Colunga. Ten se díky roli charismatického avšak vnitřně rozervaného muže stal po odvysílání seriálu jedním z největších ženských idolů vzešlých z latinskoamerických telenovel.

Colunga se narodil v roce 1966 a původně studoval stavební inženýrství, herectví se však brzy stalo jeho životní cestou. Proslavil se také v seriálech jako María la del Barrio, La Usurpadora, Amor real či Soy tu dueña.

Nora Salinas, Fernando Colunga a Leticia Calderón v telenovele Esmeralda

Herec je pověstný tím, že si své soukromí přísně střeží. Na rozdíl od mnoha kolegů z showbyznysu se vyhýbá skandálům, bulváru i sociálním sítím a soustředí se především na svou práci.

Česko zažilo obrovský boom latinskoamerických telenovel v 90. letech. Seriály z Mexika, Venezuely či Brazílie se tehdy staly každodenní součástí televizního programu a miliony diváků usedaly k obrazovkám, aby sledovaly dramatické emotivní příběhy plné lásky, zrady, krásných mužů a žen i osudových zvratů.

Mezi nejsledovanější telenovely vysílané v Česku patřily kromě Esmeraldy například také Divoký anděl, Milagros, Rosalinda, Marimar, Manuela, Rubi, Kassandra, Divoké srdce a Ošklivka Betty. Tyto a další jim podobné seriály ovlivnily nejen televizní sledovanost, ale i popkulturu. Herci se stávali idoly, vznikaly různé fanouškovské kluby a reprízované díly si dodnes nacházejí nové diváky.

ANKETA: Sledovali jste v devadesátkách telenovely?

