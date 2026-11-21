Diana, princezna z Walesu, zahynula 31. srpna 1997 po autonehodě v Paříži. Británie se ponořila do smutku, stejně jako Buckinghamský palác do záplavy květin. I lidé, kteří ji osobně neznali, veřejně projevovali své emoce. „Proč všichni ti lidé plakali, když já neplakal ani jednou?“ vzpomínal princ Harry na matoucí pocity, které ho provázely při konfrontaci s truchlícím davem, v autobiografické knize Náhradník. Tu s ním sepsal americký spisovatel a novinář J. R. Moehringer a vyšla v roce 2023.
K událostem z roku 1997, které hluboce poznamenaly jeho psychiku na další desetiletí, se nyní vrátil v rozhovoru s neurovědkyní Mary-Frances O’Connorovou, která se zabývá výzkum dění v lidském mozku a těle během truchlení a zármutku. Rozhovor vznikl v rámci pořadu Nový pohled na truchlení: Jak najít vnitřní sílu po ztrátě blízkého na platformě MasterClass.
„Když mi řekli, že máma zemřela, neplakal jsem. Rozplakal jsem se až při jejím pohřbení a pak znovu teprve téměř po dvaceti letech,“ svěřil se Harry v úvodu pořadu, že jako chlapec ještě nedokázal z pocitem ztráty pracovat, a tak se emocionálně uzavřel.
„Byl jsem přesvědčený, že je to známka síly. Ale nebyla. Byl jsem jen dvanáctiletý kluk, který si nemohl dovolit se zhroutit a neměl ponětí, jak se s takovou ztrátou vyrovnat,“ doplnil, proč nemohl projevovat emoce během veřejného a mediálně přenášeného pohřbu ve Westminsterském opatství, ale až během soukromého ukládání rakve na rodinném panství v Althorpu.
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Zapomněl Dianin hlas a smích
Přestože patřil ke královské rodině a teoreticky měl přístup k nejlepší možné péči, neměl podle vlastních slov prostor, kde by mohl své pocity zpracovat, a jeho psychika si proto volila obranné mechanismy. Začal vnitřně popírat realitu a potlačovat vzpomínky na Dianu.
Jak uvedl v knize Náhradník, řadu let odmítal přijmout fakt, že matka skutečně zemřela. Představoval si, že se ukrývá před pronásledováním paparazzi a jednou se jemu a Williamovi ozve. V pozdějších letech šel tak daleko, že požádal o policejní dokumentaci k nehodě v Paříži, včetně fotografií havarovaného automobilu a zraněné Diany, aby se přesvědčil, že v autě skutečně seděla.
Psycholožce a odbornicí na truchlení O’Connorové nyní přiznal, že ve snaze potlačit bolestivé vzpomínky postupně zablokoval také ty příjemné. Vytěsnil zvuk matčina hlasu a bez fotografie si nedokázal jasně vybavit ani její tvář. „Zapomněl jsem, jak máma zněla. Zapomněl jsem její smích,“ dodal s tím, že nešlo o vědomou snahu na matku zapomenout, ale opět o obranný mechanismus.
Dokonce dlouho vnímal jako provinění, když se cítil šťastně, protože tím vlastně zrazuje její památku.
Důsledkem nezpracovaného traumatu pak byla citová otupělost, potlačování smutku, úzkosti a panické ataky během veřejných vystoupení. „Začal jsem si uvědomovat, jak moc jsem psychicky vyčerpaný, když mi i obyčejné oblékání košile připadalo nesnesitelné. Jakmile se mi límeček utáhl kolem krku, měl jsem doslova pocit, že se dusím,“ přiznal princ Harry dále v rozhovoru.
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První slzy po sedmnácti letech
Kniha Náhradník podrobně mapuje, jak dlouholeté psychické problémy řešil alkoholem a drogami, večírky, které provázely medializované skandály, a stal se enfant terrible královské rodiny. Potřeba intenzivních zážitků ho ve dvaceti letech přivedla do armády a vojenská služba mu poskytovala smysl, jasný úkol a zároveň odváděla pozornost od zármutku.
Po návratu z druhého nasazení v Afghánistánu válečné zážitky aktivovaly stará nezpracovaná traumata. Někdejší mejdanový princ se začal stahovat do soukromí a izolovat od známých a blízkých. Vědomě se snažil vybavit ztracené vzpomínky prostřednictvím videí na internetu, ale nepodařilo se mu vyvolat slzy.
Zlom přišel v roce 2014 díky Harryho někdejší přítelkyni Cressidě Bonasové, která mu pomohla prolomit dlouho potlačovaný smutek, když se ho během dovolené ve Švýcarsku začala na matku vyptávat. „Možná tu svou roli sehrály i další faktory. Alchymie fyzické únavy a švýcarské pohostinnosti. Čerstvý vzduch a alkohol. Možná za to mohl měkce se snášející sníh za okny nebo zármutek hromadící se po sedmnáct let. Možná jsem dospěl,“ uvedl v knize Náhradník. „Ať už za tím byl jakýkoliv důvod nebo jejich kombinace, odpověděl jsem jí na rovinu a pak jsem se rozbrečel.“
Skutečná úleva přišla s terapií
Zásadní okamžik přišel, kdy si začal uvědomovat, že nemusí zůstávat nešťastný, aby dokazoval, jak moc mu matka chybí.
Už v minulosti se snažil najít pomoc u lékařů, ale bez výraznějších výsledků. K nalezení ztracených vzpomínek ho nasměrovala až terapeutka, která mu poradila sehnat parfém, jaký používala jeho matka. Díky vůni parfému First od francouzského šperkařského domu Van Cleef & Arpels se Harrymu skutečně podařilo vybavit vzpomínky, k nimž se dlouho nedokázal vrátit.
V rozhovoru s Mary-Frances O’Connorovou v pořadu MasterClass pak tento zážitek přirovnal k postupnému bourání pomyslné zdi, kterou si vystavěl kolem svých emocí a vzpomínek: „Když jsem ucítil matčin parfém, bylo to, jako by z té zdi začaly vypadávat jednotlivé cihly. Najednou jsem skrz ni mohl nahlédnout a postupně se ke mně začaly vracet vzpomínky a zážitky, které jsem měl tak dlouho uzamčené.“
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Po příjezdu do Kanady prožil dva týdny depresí
V rozhovoru pro MasterClass se Harry vrátil i k době nedávno minulé. Koncem roku 2019 s manželkou Meghan a malým synem Archiem ještě jako pracující členové monarchie přesídlil na několik týdnů do Kanady. Těsně před tím, než oznámili svůj záměr omezit své královské povinnosti.
Nyní popsal přibližně dvoutýdenní období depresivních stavů a propadu energie, které po příjezdu do Kanady prožil. „Do Kanady jsme se přestěhovali, abychom si od všeho trochu odpočinuli, získali odstup a mohli si v klidu srovnat myšlenky,“ vzpomínal Harry. „Najednou jsem byl pryč z prostředí plného stresu, kde bylo moje tělo nejspíš neustále zaplavené adrenalinem. Během dvou nebo tří dnů přišel prudký propad jeho hladiny. Něco takového jsem nikdy předtím nezažil,“ vylíčil, co následovalo po úniku z dlouhodobě stresujícího prostředí veřejného života.
Harry s Meghan v roce 2020 opustili Británii a usadili se v Kalifornii. Letos v srpnu se však i s dětmi do Británie vrátili, protože Harrymu podle některých zdrojů rodná země nikdy nepřestala chybět.