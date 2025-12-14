Děti nechci. Mateřské instinkty mám jen ke psům, přiznává hvězda Bílého lotosu

Americká herečka a modelka Leslie Bibbová (52) je jednou rozvedená a bezdětná. Hvězda seriálu Bílý lotos nyní otevřeně promluvila o tom, proč se rozhodla děti nemít, a zdůraznila, že si za svým rozhodnutím pevně stojí. Zásadní roli v jejím postoji sehrála i smrt otce, o kterého přišla už ve třech letech.
Leslie Bibbová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Leslie Bibbová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) | foto: AP

Sam Rockwell a Leslie Bibbová
Leslie Bibbová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Leslie Bibbová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Leslie Bibbová v seriálu Bílý lotos (2025)
7 fotografií

Leslie Bibbová je bezdětná a podle svých slov naprosto spokojená. V podcastu Open Book moderátorky Jenny Bush Hagerové se rozpovídala o tom, jak postupně zjistila, co v životě chce – a co naopak ne.

„Nechci děti, prostě to v sobě nemám. A nejsem si jistá, jestli bych dokázala být takovou mámou, jakou bych chtěla být,“ uvedla herečka známá mimo jiné z filmu Iron Man. Připomněla přitom, že když jí byly tři roky, přišla o otce.

„Máma to nesla opravdu těžce. A pak pracovala pořád, protože měla čtyři holky a musela nás uživit. A myslím, že jsem opravdu pociťovala, že mi chyběla její přítomnost, protože byla pořád v jednom kole,“ vysvětlila herečka.

Leslie Bibbová v seriálu Bílý lotos (2025)

Absenci matky v dětství nesla Bibbová obtížně. „Chtěla jsem jen, aby tam byla. Zároveň jsem ale chápala, že pracuje kvůli nám. Uvědomovala jsem si, jak moc je pro mě důležitá její přítomnost, a kdybych měla dítě, chtěla bych mu to dát také,“ svěřila se.

„Chtěla jsem svou mámu. A přitom jsem věděla, že mám tu lepší a zábavnější mámu, protože ji její práce opravdu naplňovala,“ dodala herečka, která od roku 2007 tvoří pár s oscarovým hercem Samem Rockwellem (57). Ani svatbu, ani děti spolu nikdy neplánovali.

Bibbová si podle svých slov nepamatuje, že by si v dětství hrála s panenkami, a mateřské instinkty prý nikdy necítila. „Ne, nikdy jsem je neměla. Mám je k psům,“ poznamenala s nadsázkou.

Leslie Bibbová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Patří tak k menšině celebrit, které veřejně přiznávají, že děti mít nechtějí. O mateřství se nedávno vyjádřila i zpěvačka Miley Cyrusová, která přiznala, že stále váhá, zda se chce stát matkou.

„Nikdy to pro mě nebylo něco, o co bych se zvlášť zajímala. Je to obrovská zodpovědnost, oddanost a energie. Pokud to člověk nedělá s nadšením, nevím, jak by zvládl bezesné noci a osmnáct let všeho, čím si prošla moje máma,“ řekla Cyrusová v podcastu The Interview.

14. prosince 2025  10:08

Děti nechci. Mateřské instinkty mám jen ke psům, přiznává hvězda Bílého lotosu

