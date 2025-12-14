Leslie Bibbová je bezdětná a podle svých slov naprosto spokojená. V podcastu Open Book moderátorky Jenny Bush Hagerové se rozpovídala o tom, jak postupně zjistila, co v životě chce – a co naopak ne.
„Nechci děti, prostě to v sobě nemám. A nejsem si jistá, jestli bych dokázala být takovou mámou, jakou bych chtěla být,“ uvedla herečka známá mimo jiné z filmu Iron Man. Připomněla přitom, že když jí byly tři roky, přišla o otce.
„Máma to nesla opravdu těžce. A pak pracovala pořád, protože měla čtyři holky a musela nás uživit. A myslím, že jsem opravdu pociťovala, že mi chyběla její přítomnost, protože byla pořád v jednom kole,“ vysvětlila herečka.
Absenci matky v dětství nesla Bibbová obtížně. „Chtěla jsem jen, aby tam byla. Zároveň jsem ale chápala, že pracuje kvůli nám. Uvědomovala jsem si, jak moc je pro mě důležitá její přítomnost, a kdybych měla dítě, chtěla bych mu to dát také,“ svěřila se.
„Chtěla jsem svou mámu. A přitom jsem věděla, že mám tu lepší a zábavnější mámu, protože ji její práce opravdu naplňovala,“ dodala herečka, která od roku 2007 tvoří pár s oscarovým hercem Samem Rockwellem (57). Ani svatbu, ani děti spolu nikdy neplánovali.
Bibbová si podle svých slov nepamatuje, že by si v dětství hrála s panenkami, a mateřské instinkty prý nikdy necítila. „Ne, nikdy jsem je neměla. Mám je k psům,“ poznamenala s nadsázkou.
Patří tak k menšině celebrit, které veřejně přiznávají, že děti mít nechtějí. O mateřství se nedávno vyjádřila i zpěvačka Miley Cyrusová, která přiznala, že stále váhá, zda se chce stát matkou.
„Nikdy to pro mě nebylo něco, o co bych se zvlášť zajímala. Je to obrovská zodpovědnost, oddanost a energie. Pokud to člověk nedělá s nadšením, nevím, jak by zvládl bezesné noci a osmnáct let všeho, čím si prošla moje máma,“ řekla Cyrusová v podcastu The Interview.