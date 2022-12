Dobré herečce se musí hýbat čelo, proto stárnu přirozeně, říká hvězda Koruny

„Nikdo nechceme stárnout. Chceme dál žít své životy, a vypadat přitom mladě. Ale mojí prací je například také hrát postavy, jakými byly manželka amerického prezidenta Anna Harrisonová nebo třeba princezna Margaret. Těm tvář kdysi žádné jehly a operace vylepšit nemohly, tak jak bych je mohla hrát, kdybych na tom sama byla jinak? Dobrá herečka podle mě mimo jiné k vyjádření kompletních emocí potřebuje i to, aby se jí hýbalo čelo,“ vysvětluje Lesley Manville v rozhovoru pro britské vydání magazínu Harper’s Bazaar.

„Je pro mě velice důležité, kým jsem, když stojím sama před kamerou. Tahle tvář i vrásky na ní jsou výsledkem všech let, které jsem prožila. A na tom nehodlám nic měnit, tak to zůstane,“ vysvětluje herečka a dodává, že svou roli princezny Margaret v seriálu Koruna si velice oblíbila – zejména prý její volnomyšlenkářskou a upřímnou povahu.

Uvedla také, že je pro ni nezbytné odlišovat profesní život od soukromého. „Raději hledám poctivě rozdíly mezi postavami, které hraji, a mnou samotnou. Protože kdybych začala přejímat některé rysy jejich povahy, s mým životem by to šlo asi hodně rychle z kopce,“ říká Manville.

Na akci v Londýně, kde se rozhovor odehrával, pak nešetřila povzbudivými slovy vůči mladým ženám z herecké branže. „Musejí být silné, nezávislé a cílevědomé, aby dokázaly nahlas vyjádřit, co potřebují a chtějí. Podle mě je to v této době poměrně dosti náročné. S dnešními dvacetiletými nebo třicetiletými herečkami bych si to rozhodně nevyměnila,“ dodává.

VIDEO: Leslie Manville jako princezna Margaret v seriálu Koruna: