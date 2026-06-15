„Ewa, Eden, super koncert, splněný sen! Ewo, jsem na tebe hrdý,“ napsal Wronka k videu z Edenu. Na Instagramu sdílela příspěvek z akce i jeho manželka. „Sedím tu s mým mužem. Užíváme si to, zpíváme si a mám v sobě to vědomí, že ji objevil. A pak zazní ten song s jejím mužem Martinem a v něm věta „Pamatuju si to do dneška, jak narazila jsem na Leška…“ Jejich cesty se rozdělily, ale ty začátky a dalších deset let prošli spolu a byla to makačka. A Ewa dnes stojí ve 3x vyprodaném Edenu. Ewo, jsi fenomenální,“ vzkázala Vendula Wronka Fialová ve videu z koncertu.
Právě Lešek Wronka stál na začátku kariéry Ewy Farne. V jejích jedenácti letech ji objevil na Festivalu Dětské Písně v Havířově a mladá zpěvačka následně dostala nabídku na vydání vlastní desky.
Jako čerstvě třináctiletá debutovala Farna se singlem Měls mě vůbec rád, který se dostal do čela tehdy nejposlouchanějších písní. Stejnojmenné album získalo s více než 70 tisíci prodanými kusy status dvakrát platinové desky během jednoho roku a Ewa se zařadila mezi nejúspěšnější české i polské zpěvačky své generace.
Spolupráce mezi Farnou a Wronkou trvala deset let. Producent zastával nejen manažerskou roli, ale podílel se také na Ewině profesním směřování. V roce 2016 však zpěvačka oznámila, že se rozhodla vydat vlastní cestou. „Po deseti letech jsme se rozhodli ukončit naši spolupráci. Lešek bude navždy člověkem, který mě objevil a dal mi šanci. Za to mu budu vždycky vděčná,“ uvedla tehdy Farna.
Přestože obě strany hovořily o ukončení spolupráce smířlivě, v médiích se následně objevovaly informace o napětí mezi bývalými spolupracovníky. Sama Ewa uvedla, že se rozhodla osamostatnit proto, že oba měli jinou představu o směřování jejich projektu.
„Cítím, že je načase roztáhnout křídla. I když určitě párkrát spadnu. Od rodičů z domu už jsem také odešla a určitě to neznamená, že zapomenu, kde jsem dělala své první kroky a kdo mě u nich držel za ruku,“ napsala v roce 2016 Farna, která Wronku následně nepozvala ani na svou svatbu.
|
Kdo jsou muži Ewy Farne? Tvořila pár s Tomášem Klusem, manžela našla za svými zády
Spekulovalo se i o osobních neshodách, které měly mimo jiné vzniknout proto, že Wronka Farné navrhoval úpravy jejího vzhledu, s čímž nesouhlasila. „Když mi bylo patnáct let, byla jsem se svým producentem na koncertě. Podíval se na mě a řekl: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos musíme operovat. Ten máš po tátovi a nehodí se nám. Já jsem se smála a jsem za to ráda,“ zavzpomínala Farna v roce 2020 ve svém proslovu na akci TEDxPragueWomen, kde popisovala, jak si v showbyznysu zachovala zdravé sebevědomí.
„Ten smích byl důsledkem mého sebevědomí. Neřekla jsem si, že bych měla jít na operaci, když chci být úspěšná, nebo že mě lidi nebudou poslouchat, když budu mít takhle debilní nos. Naštěstí jsem se rozhodla si ho nechat a navíc jsem ušetřila,“ dodala.
Prozradila také, že od odchodu od Wronky ji mnoho kolegů z branže varovalo. „Já měla sice fanoušky, ale můj management měl síť kontaktů, zkušenosti v branži, zároveň byli pořadateli hudebních cen Anděl, což jsou největší ceny v Čechách, a zároveň byli majiteli hudebních prodejen Bontonland. To vám na sebevědomí nepřidává,“ popsala.
„Hodně lidí mi říkalo, abych neblbla, že už nevydám desku, stáhnou mě z prodeje, nedostanu žádnou cenu, nevystoupím na udělování cen. Přesto jsem se rozhodla, že jsem dostatečně silná. Když ne, budu dělat něco jiného, ale budu to dělat tak, aby mě ten život bavil,“ uvedla Farna.
Sám Wronka později připustil, že pracovní rozchod pro něj nebyl jednoduchý. „Když někomu věnujete deset let života, není jednoduché se s tím smířit,“ řekl v jednom z rozhovorů. Ani po ukončení spolupráce však Wronka nikdy nezpochybňoval talent zpěvačky. Naopak o ní opakovaně hovořil s uznáním. „Ewa je talent, který člověk objeví jednou za život,“ prohlásil několikrát v minulosti.
Právě proto vzbudilo pozornost jeho nynější veřejné vřelé gesto. Sdílení příspěvku souvisejícího s koncertem mnozí fanoušci vnímají jako vyjádření podpory a uznání zpěvaččina úspěchu.
|
Ewa Farna se po dlouhé době ukázala s manželem. Políbili se před plným Edenem
Farna od ukončení spolupráce pokračuje v kariéře samostatně. Po dosažení plnoletosti založila vlastní produkční společnost a vydavatelství a postavila se zcela na vlastní nohy. Poprvé sama vyprodukovala svůj výroční koncert ve Foru Karlín a natočila dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá, který vznikal dva roky.
V roce 2021 založila se svou kamarádkou z dětství svojí první značku MMNT (čti: moment), která je výrobcem přírodních vonných svíček a která byla uvedena na český i polský trh.
Ewa vydala několik úspěšných alb, získala řadu hudebních ocenění, byla několikrát porotkyní v televizních pěveckých soutěžích a vyzkoušela si i roli moderátorky, když moderovala dva ročníky Cen Anděl. Patří mezi nejvlivnější osobnosti českých sociálních sítí. Je vdaná za svého bývalého kytaristu Martina Chobota, se kterým mají dvě děti, syna Artura a dceru Ellu.
Lešek Wronka patří mezi známé osobnosti českého hudebního průmyslu. Producent, skladatel a manažer polského původu je původní profesí herec, studoval ve Vratislavi, kde i účinkoval v divadle. V minulosti se podílel na kariérách řady interpretů a dlouhá léta působil ve vydavatelství Bontonland.