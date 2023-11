Na módní výstřelky mě neužije, od toho jsou tady jiní, říká Lešek Semelka

Když se tak dívám na váš pečlivě pěstěný vous, napadá mě, jestli nejste hipster?

Tak to určitě ne! (smích) Já jsem rocker, a že mám pěstěný vous tedy ani nevím. Ale je fakt, že jsem jeho tvar postupem času změnil, a takhle mi to vyhovuje. Jinak na módní výstřelky mě neužije, od toho jsou tady jiní.

A co novodobé technologie, sociální sítě? Ani to vám nic neříká?

Moc ne. V tom je spíš expertka moje manželka Alenka, která je tím novátorským elementem v naší rodině. Bez ní bych se jen těžko orientoval v dnešní době. Ostatně je to právě ona, kdo vymyslel, že své blížící se sedmasedmdesátiny oslavím koncertem v pražském Divadle Broadway. Alenka si vzala na starost produkci a moje úloha je jediná – těšit se. (smích)

Pozvete na pódium nějaké hosty z řad kolegů či kamarádů?

To je přece jasné. Večer bude moderovat kamarád Miloš Skalka a účast přislíbili například Jiřinka Bohdalová, Ondra Vetchý a samozřejmě i Marcela Březinová nebo Helena Zeťová.

Zpěvačka Helena Zeťová je vlastně něco jako vaše adoptivní dcera. Jak spolu vycházíte?

Naprosto skvěle. Muzika je to, co nás spojuje nejvíc – ostatně, když jsem začal žít s její maminkou, Heleně bylo deset let a doma jsme žili hudbou. Myslím, že jsem ji hodně ovlivnil a na její kariéře zpěvačky mám takový svůj malý podíl. V mých očích jde o mimořádný hlas v tom našem českém rybníčku, troufl bych si říct až světové úrovně. Na mém narozeninovém koncertu vystoupí s mojí starou skladbou Černej kříž, která jí prý obrovsky učarovala.

Vraťme se ještě k hostům vašeho narozeninového koncertu. Vesměs jde o členy fotbalové Amfory.

S Amforou jsem strávil kus života a viděl s ní i kus světa, za což jsem jí obrovsky vděčný. Jéjí šéf a zakladatel Petr Salava by mezi hosty večera také chybět neměl. Ondra Vetchý je novodobý rytíř, jehož charakter a morálku velice obdivuji. A Jiřinka Bohdalová? Moc rád jsem jí vždycky naslouchal a smál se příběhům, které umí tak nenapodobitelně vyprávět. Nejvíc jsme se asi sblížili v Paříži, kde jsme byli společně jak jinak než s Amforou. Ostatní členové naší výpravy se rozeběhli po městě jako myši, jen my s Jiřinkou jsme si sedli do hospůdky k lahvi vína a strávili jsme tak spolu úžasných pár hodin, na které nikdy nezapomenu.

Na koncertě jistě zazní i skladby z vašeho posledního alba Čas vlků, které jste vydal před víc než deseti lety. Jak vzpomínáte na jeho vznik?

No vlastně smutně. Otextovat mi ho měl fantastický textař a básník, můj přítel Pavel Vrba, ale bohužel než to stačil udělat, zemřel. Nenašel jsem nikoho, kdo by ho mohl nahradit, tak jsem sedl k peru a skladby jsem si otextoval sám.

Chystáte nějaké album ke svému jubileu?

Cožpak o to, nápady by byly. Ale jaksi už není ta správná vůle a energie. Už jsem z toho kolotoče dávno vypadl a nejlíp je mi doma na naší zahrádce s našimi psy a kočkami. Účinkuji stále v muzikálech v Divadle Broadway, mám to tam moc rád. Jsou tam ke mě laskaví, a hlavně shovívaví k mým zhoršujícím se motorickým schopnostem. (smích)