„Ano, je to pravda. Nechci to více komentovat, ale je taky pravda, že Lešek zrušil pro tento rok všechna vystoupení,“ řekla Nedělnímu Blesku zpěvákova manželka Alena Semelková.
Lešek Semelka prodělal v roce 2013 mozkovou mrtvici. „Postihla mě, když jsem byl na procházce se psem, ale měl jsem štěstí, že jsem celou dobu zůstal při vědomí. Pes asi vytušil, že se něco děje, a doběhl pro paní, která zavolala záchranku,“ popsal tehdy. Kvůli mrtvici změnil životosprávu, která do té doby zahrnovala až 60 cigaret denně. Začal žít zdravěji a odstěhoval se na venkov.
|
Na módní výstřelky mě neužije, od toho jsou tady jiní, říká Lešek Semelka
Loni v prosinci ho těžce zasáhla ztráta nevlastní dcery Heleny Zeťové. Pronesl řeč na jejím pohřbu a bylo patrné, že jsou s manželkou naprosto zdrcení. Psychická zátěž, kterou tato tragická událost přinesla, se podepsala i na jeho zdravotním stavu.
Helena Zeťová zemřela v prosinci 2024 ve věku 44 let po pádu z okna v prvním patře domu v Prostřední Bečvě, kde žila se svým otcem Josefem Zeťem.