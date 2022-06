U Bídníků jsem usnul, přiznal Jiří Korn. Před 30 lety okouzlili Prahu

Co se psalo o muzikálu Les Misérables v tehdejších novinách? Zpěvačka Lucie Bílá s herečkou a tehdejší ředitelkou Divadla na Vinohradech Jiřinou Jiráskovou Sbor zpívá refrén poslední písně, opona padá, v pražském Divadle na Vinohradech končí premiéra sto pátého světového nastudování muzikálu Bídníci - Les Misérables. Diváci nadšeně vstávají a aplauduji všem účinkujícím za mimořádný zážitek, vytleskají i režiséra Petra Novotného, dirigenta Arnošta Moulíka a autora českých textů Zdeňka Borovce. V srdci ještě doznívá onen známý příběh galejníka Jeana Valjeana, jehož stále stíhá policejní komisař Javert. Příběh Fantine, matky malé Cosettky, příběh studenta Maria, Cosetty i dívky Eponie, příběh bojů na francouzských barikádách v roce 1832. Je to příběh o bídě, která vede k revoluci za pravdu a svobodu, je to i hořký příběh o jejích obětech a parazitech, kteří dokáží krást vždy a všude. Je to příběh o nás, kteří žijeme lidský život. Režisér Petr Novotný se projevil jako mistr. Jeviště se najednou zdá malým pro jeho invenci, scéna je v pohybu, nebo zase strne, aby mohla vyznít árie. Některé scény, například v Thénardierově krčmě, na barikádě, nebo při panychidě za padlé studenty se svíčkami, jsou mimořádné působivé. Jeho pojetí je pochopitelně limitováno scénou Johna Napiera, kterou viděli poprvé diváci ve Stockholmu (velká monstra, která jsou chvíli prostředím pařížského podzemí, se v malém okamžiku přemění na barikádu). Naše jsou kostýmy Dany Svobodové, výtečné jsou texty písní. Výteční jsou prakticky všichni. Valjean Jana Ježka je důstojný i bojovný, přináší pěvecký i herecký zážitek. Herecky i pěvecky zaujme také Američan Jesse Webb v roli Javerta, jehož poctivá snaha zpívat česky bez cizího přízvuku je i roztomilá. Báječná je Fantine Heleny Vondráčkové i Cosette Radky Jiříčkové, Tomáš Trapl jako vůdce studentů i Marius Pavel Polák. Všem ale vévodí Thénardier Jiřího Korna, jemuž je dobrou partnerkou Petra Janů. Jeho podvodnická duše s hbitými prsty, mezi nimiž mizí penízky za pančované víno i obsah kapes padlých hrdinů barikád, tvoří protipól etosu Valjeana a Fantine, protipól obyčejné lidské morálky. publicista František Cinger, část recenze představení, červen 1992