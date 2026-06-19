Za nečekaným setkáním v pořadu Haló, tady Impulsovi stál dlouholetý parťák Leoše Mareše Patrik Hezucký, který o sobě v jednom z posledních vysílání prohlásil, že je „ministrem spojů“, protože rád dává lidi dohromady.
„Když jsem byl Leošovi v těžkých chvílích po odchodu Patrika vyjádřit naši podporu v Ranní show na Evropě 2, slíbil mi, že se jednoho dne na oplátku ve studiu Rádia Impuls také zastaví. A ta chvíle nastala právě dnes,“ uvedl do obrazu posluchače pátečního ranního vysílání Daněk.
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Mareš během rozhovoru na Impulsu promluvil mimo jiné o své dceři Alex, rituálech před spaním i nové SuperStar.
„Před Ranní show se teď každé ráno sprchuju studenou vodou, před spaním si říkám tři věci – mám sílu, jsem v klidu a zítra mě čeká mnoho příležitostí. A můj třetí rituál? Vždycky, když se mě dotkne moje dcera, tak se úplně zastavím. Jako by se zastavila planeta a prožívám to každou molekulou svého těla, jako by ten okamžik měl trvat navždy,“ odpověděl Mareš na otázku, jaké tři věci v poslední době pravidelně opakuje.
Řeč přišla i na to, jak se Leošovi vysílá v rádiu od té doby, co odešel Patrik. „Musím říct, že ta energie, která vychází z podstaty toho vysílání, to všechno přesahuje. Ten fundament, to, že říkáš něco do mikrofonu, je nadevše. A lidi, posluchači, jako by ho nahradili. Vždycky jsme byli tři, Patrik, já a Katka. Teď jsme zase tři – Katka, já a posluchači. Svým způsobem ho lidé dokážou nahradit, protože energie toho společenství přesahuje všechno a všechny, tak to zkrátka je,“ míní Mareš.
Sám je momentálně velmi zvědavý na to, jak přijmou diváci novou řadu pěvecké soutěže SuperStar, která se začíná natáčet už v pondělí, a to po dlouhých pěti letech. „Všichni jsou v napětí, jestli to v dnešní době vlastně ještě bude někoho zajímat,“ přiznává Mareš. „Myslím, že se to hodně přesune na sociální sítě a lidi to budou sledovat hlavně na čtyřicetisekundových Reels na Instagramu. Nevím, jestli si někdo pustí celý přenos jako dřív,“ uvažuje nahlas.
Mor dnešních show je podle Mareše obecně to, že se do nich hlásí lidé, kteří si chtějí svou účastí jen vydobýt slávu a získat sledující. „Na to pak doplácejí všichni – soutěžící, televize i diváci. Když máš třeba seznamovací show, kde jsou lidé, kteří se tam vlastně nejdou seznámit, ale jdou si nahonit ego a lidi na Instagram, tak je to z toho poznat a ztrácí to smysl,“ vysvětluje.
Během rozhovoru se řešil i moderátorův výrok z třídílného dokumentu Leoš, ve kterém přiznal, že trpí syndromem podvodníka a i když patří mezi nejznámější osobnosti v Česku, má stále pocit, že v podstatě nic nedokázal. Může se podle něj tento jeho pocit v budoucnu změnit?
„Jsem na cestě. Ale myslím si, že se to nikdy nestane díky nějaké vnější události. Ta změna musí přijít zevnitř. Externí validace, po které všichni toužíme, je vlastně cesta do pekel. Je sice fajn, že tě někdo pochválí, ale nikam to nevede. Aby byl člověk spokojený, musí se tak sám rozhodnout a začít si vážit toho, co dokázal. To stačí. Ta vděčnost pak bude generovat dostatek a hojnost,“ dodává.