Radí mi vyměnit srdce, ale už to nějak doklepu, říká Leoš Noha

„Mám dodneška problémy se srdcem, jelo mi na čtrnáct procent. Životosprávou jsem tomu pomohl. Ale přestal jsem chlastat ligu mistrů a spadnul jsem do pralesní ligy. A o kořalce si jenom nechám zdát – ale to pak ve snu tečou proudy,“ prozradil Noha.

Na transplantaci srdce se nechystá, ačkoli mu ji všichni doporučují. „Už to srdce jede na čtyřicet procent a už to s ním asi doklepu. Mám ho nějaký zkroucený nebo co, od malička mám nějakou vrozenou vadu. Oni furt, abych ho vyměnil, ale já jsem se rozhodl, že ne, už to s ním doklepu,“ říká herec.

„Já jsem si od mládí myslel, že tady budu do sedmadvaceti. Vzhledem k tomu, že už mi je 56, už jsem to fakt několikrát přeťápnul. Pak jsem si říkal, 40 jako Klíma. Zase nic. A teď už si říkám, že je to jedno,“ dodává smířeně.

O problémech s alkoholem mluví otevřeně. „V životě se mi stal paranormální jev. Odešel jsem v pátek na pivo a najednou bylo pondělí. Zmizela sobota a neděle,“ přiznává herec.

Kvůli pití oželel i řidičský průkaz. „Nemám řidičák, ale řídil jsem už mnohokrát. Já řidičák nepotřebuju, já bych se pak nemohl věnovat svým koníčkům, které většinou řízení vylučujou,“ vysvětlil Leoš Noha.