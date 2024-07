Leoš Mareš je blond. Tvoje bývalá je taky odbarvená, vtipkuje jeho žena Monika

„Poprvé v životě,“ napsal Leoš Mareš na Instagram a zveřejnil video, ve kterém se na karlovarském festivalu nechává odbarvit na blond od kadeřníka Martyho Tyla.

„Tak nějak jsme se tady v rychlosti s mojí ženou rozhodli, že se obarvím, poprvé v životě,“ říká moderátor na začátek. „Já jsem se tedy určitě nerozhodla. Vypni to, zapni to a řekni to tak, jak to je. Proč říkáš, že jsme se rozhodli? Já bych tě chtěla mít dlouhovlasého a tmavovlasého, tak si udělejte obrázek,“ odpovídá Leošova manželka Monika Marešová.

Kadeřník poté uvádí na pravou míru, že Mareš se k odbarvení rozhodl proto, že nedávno ke stejnému kroku přistoupili i jeho dva synové, Jakub a Matěj, kteří se také oba nechali odbarvit.

„Já jsem jediný v rodině, tak jsem si říkal... kluci, jdu do toho s váma,“ směje se moderátor. Jeho manželka opět pohotově reaguje: „Tvoje bývalá žena je vlastně taky odbarvená! To budete moc pěkná rodinka,“ konstatuje a rozesměje všechny přítomné. Leoš Mareš se k radikální změně rozhodl na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde si s manželkou užívali mimo jiné i společné focení pro magazín Esquire.

Mareš překvapil výraznou změnou vzhledu už na začátku roku, kdy se nechal ostříhat. Dlouho nosil účes s patkou, o který se mu staral kadeřník Marty Tyl. Na sociálních sítích poté prozradil, že krátký sestřih má kvůli reklamě na cukrovinky. Tenkrát se moderátorovi pod příspěvkem objevila spousta komplimentů, jak mu to sluší a že vypadá jako fotbalista David Beckham.

V roce 2018 se Leoš Mareš oženil s Monikou Koblížkovou, která v březnu 2022 porodila dceru Alex. Moderátor má i dva syny Jakuba a Matěje z prvního manželství s o rok starší Monikou Marešovou (za svobodna Poslušnou).

VIDEO: Monika a Leoš v ELLE Beauty Lounge ve Varech: