Tajemství krátkého sestřihu Leoše Mareše odhaleno. Jsou za tím peníze

„Když jsme se loni domluvili, že uděláme reklamu na banány, vznikl nápad na kadeřnický salon a bláznivého kadeřníka. Ten scénář přinesl Marek Jarkovský, který měl spot režírovat a protože je to režisér opravdu skvělý a navíc můj kamarád, tak jsem souhlasil. Jen jsem navrhl dvě věci,“ začal Mareše svůj příspěvek na Instagramu.

„Odmítl jsem nabídku, že vyholení hlavy udělají filmový maskéři, nebo že se to udělá trikem. Řekl jsem jim ŽÁDNÝ FAKE. Musí to být skutečné. Kadeřník mě prostě omylem vyholí a já se budu muset ostřihat. Autentičnost mě vždycky baví. Klient byl samozřejmě nadšený. Roli kadeřníka měl hrát neznámý herec. Já jsem navrhl, aby ho hrál Štěpán Kozub. Jsem šťastný, že to dopadlo,“ vysvětlil.

Moderátor zveřejnil také fotku ze zákulisí natáčení s popisem: „Štěpánku prosím Vás, ať se ten záběr povede. Máme jenom jeden pokus. Ať to neholíme zbytečně. Marty Tyl mu ukazuje, jak to má Štěpán vyholit… Holky vzadu pořád nevěří, že to fakt chceme udělat.“

Leoš Mareš se s novým účesem na Instagramu pochlubil v lednu, kdy se mu už o finální krátký sestřih postaral kadeřník. Tenkrát se moderátorovi pod příspěvkem objevila spousta komplimentů, jak mu to sluší a že vypadá jako fotbalista David Beckham.

Od té doby si opět nechává narůst vlasy. Už na brněnském Plese v Intru je měl delší a má účes, jaký nosíval před lety.