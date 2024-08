Marešův syn odletěl studovat do USA. Moderátor ukázal bydlení na koleji

„Vezu Jakuba do školy na kolej. Alex se s ním přijela rozloučit na letiště. Na fotce mu vysvětluje, jak má letět,“ napsal Leoš Mareš ke snímku z letiště v pražské Ruzyni, kam svého bratra doprovodil i moderátorův mladší syn, patnáctiletý Matěj.

Dojatý Mareš absolvoval spolu se synem cestu letadlem, na místě pak zašli na uvítací mítink pro rodiče.

Moderátor pak ukázal svým sledujícím i skromně vybavené pokoje studentů a sympatického Jakubova spolubydlícího, sedmnáctiletého Trentona z Kanady. Marešův syn je jedním ze 765 prváků, kteří letos na Florida Southern College nastupují.

„Je to tak. Můj syn dneska nastupuje na univerzitu daleko za velkou louží. O tom se nám ani nesnilo, když my jsme studovali. Historická chvíle – poprvé na koleji v pokoji. Až se jednou budeme koukat na tohle video, tak už to tady budeš mít víc zařízené. Tady budeme mít, jak to vypadalo, když jsme sem vešli poprvé,“ říká Mareš ve videu a ukazuje téměř prázdný pokoj, kde bude jeho syn Jakub bydlet. Kromě postelí, stolku s židlí, mini ledničky, mikrovlnky a skříně v něm nic není.

Roční školné na této univerzitě vychází na necelý milion korun. K tomu se však musí připočítat i ubytování na koleji a základní stravování.

Syny Jakuba a Matěje má Leoš Mareš z prvního manželství s o rok starší Monikou Marešovou (za svobodna Poslušnou). V roce 2018 se moderátor oženil s Monikou Koblížkovou, která mu v březnu 2022 porodila dceru Alex.