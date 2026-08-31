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Mareš a Kozub poprvé společně v Ranní show. Řešili i kauzu s Neckářem

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  9:20
Štěpán Kozub byl jako moderátor součástí Ranní show na Evropě 2 poprvé v...

Štěpán Kozub byl jako moderátor součástí Ranní show na Evropě 2 poprvé v pondělí 31. srpna 2026. | foto: Instagram @leosmares

Štěpán Kozub byl jako moderátor součástí Ranní show na Evropě 2 poprvé v...
Leoš Mareš v SuperStar (2026)
Štěpán Kozub na premiéře filmu Někdo to rád v Plzni (27. března 2026)
Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show
44 fotografií
Leoš Mareš v pondělí poprvé odvysílal Ranní show Evropy 2 společně se Štěpánem Kozubem. Nová sezona přinesla očekávanou změnu po loňském úmrtí Marešova dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého. Kozub však nebude v rádiu každý všední den osobně. Mareš během prvního společného vysílání vysvětlil, jak má jeho zapojení do pořadu fungovat.

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Ranní show na Evropě 2 vstoupila v pondělí do své 29. sezony. Po boku moderátorů Leoše Mareše a Katky Říhové se poprvé objevil herec, muzikant a komik Štěpán Kozub. Jeho příchod Mareš avizoval už několik týdnů, konkrétní podobu spolupráce ale až do startu vysílání tajil.

Už předem přitom zdůrazňoval, že Kozub nemá být náhradou za Patrika Hezuckého, který zemřel v prosinci 2025 ve věku 55 let. „Nikdo nemůže nahradit Patrika a ani se o to nebudeme pokoušet,“ uvedl Mareš při představování nové posily.

Kozub nebude za mikrofonem každý den

Právě během pondělního vysílání Mareš posluchačům objasnil, jak často se bude Kozub v Ranní show objevovat. Nebude totiž sedět ve studiu každý pracovní den.

„Štěpán tady bude tak často, jak mu jeho práce dovolí a jak bude chtít. Nebude to úplně každý den, ale každý den by mělo být aspoň to, že se s ním spojíme,“ vysvětlil Mareš. Dodal také, že podobným způsobem v pořadu funguje Jakub Kohák.

Kozub tak nebude klasickým každodenním spolumoderátorem. Jeho zapojení se bude odvíjet od jeho dalších pracovních povinností. Posluchači se s ním ale mají setkávat i ve dnech, kdy nebude přímo ve studiu.

První vysílání si přitom Mareš s Kozubem užili po svém. Moderátor si svého nového kolegu dokonce osobně přivezl z Ostravy do Prahy. Právě cesta se stala jedním z témat ranního vysílání.

Štěpán Kozub byl jako moderátor součástí Ranní show na Evropě 2 poprvé v pondělí 31. srpna 2026.
Štěpán Kozub byl jako moderátor součástí Ranní show na Evropě 2 poprvé v pondělí 31. srpna 2026.
Leoš Mareš v SuperStar (2026)
Štěpán Kozub na premiéře filmu Někdo to rád v Plzni (27. března 2026)
44 fotografií

„Vy jste skončil, já začínám,“ vrátil Kozub Marešovi narážku

Kozub během premiérového vysílání několikrát ukázal, že si s Marešem nebude brát servítky. Jedna z výměn se týkala jejich věkového rozdílu.

Mareš připomněl, že Kozubovi je třicet let, a s nadsázkou poznamenal: „Štěpán se narodil v roce 1996, to je konec.“ Kozub mu pohotově kontroval: „Ale to je váš konec, já začínám.“

Vysílání tak od prvních minut ukázalo, že mezi oběma může fungovat přesně ten typ vzájemného popichování, na který byli posluchači Ranní show zvyklí i v době Marešova působení s Patrikem Hezuckým.

Štěpán Kozub byl jako moderátor součástí Ranní show na Evropě 2 poprvé v pondělí 31. srpna 2026.

Mareš se zastal Kozuba v kauze s Neckářem

Hostem pondělního vysílání byl také Jakub Kohák. Právě na něj Mareš odkazoval při vysvětlování Kozubova fungování v pořadu. Kohák se v Ranní show objevoval už v minulosti a jeho účast v ranním vysílání tak není novinkou. Evropa 2 například uváděla jeho účast při startu předchozí, 28. sezony pořadu.

Velkým tématem ranního vysílání byla také ostravština. Kozub je rodák z Ostravy a jeho způsob mluvy se stal přirozenou součástí humoru prvního společného vysílání.

Řeč přišla rovněž na děti obou moderátorů a první školní den. Právě ten byl jedním z důvodů, proč Kozub nebude v rádiu hned následující den. V úterý totiž vede svou šestiletou dceru Anežku poprvé do školy. Mareš zároveň připomněl, že kdyby byl Patrik Hezucký stále naživu, čekala by podobná povinnost i jeho, do školy by vedl svého syna Olivera, který letos nastoupí do první třídy.

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Nová podoba Ranní show tak nebude stát na tom, že by Kozub každé ráno nahradil Hezuckého na jeho někdejším místě. Mareš už před startem nové sezony opakoval, že Patrika nikdo nahrazovat nebude. Kozub má naopak do pořadu přinést vlastní humor, pohled a způsob komunikace.

Mareš se na konci vysílání pondělní Ranní show vyjádřil i ke kauze urážky Václava Neckáře. „Před čtyřmi roky udělal Štěpán Kozub na jedné show v rámci bloku, kdy napodoboval mnoho lidí, imitaci Václava Neckáře. Jeden z fanoušků to nedávno sdílel na sociálních sítích jako vzpomínku a zbytek je historie. Chápu, že se to někoho může dotknout, ale až ve chvíli, kdy to řekne sám Václav Neckář, tak to bude relevantní. Kdo jste, abyste soudili?“ ptá se Mareš.

„Vzpomeňte si, jak si například vozíčkáři sami ze sebe dělají srandu. Štěpán Kozub určitě není zlý člověk a kdyby to mělo být včera, kdy měl vystoupení, tak by to určitě neudělal, protože Václav Neckář prožívá momentálně náročné životní období,“ dodal.

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