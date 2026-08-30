„Dvacátá devátá sezona Ranní show bude mít nový obsah. Bude s námi vysílat i... Schválně, tipněte si, kdo,“ začal Leoš Mareš video na Instagramu, kde se vedle něj v rohu objevily černé brýle a blond vlasy. Dotyčný „neznámý“ promluvil: „Bude to Jirka Bartoška, že jo?!“
„Nemůžu se dočkat,“ řekl ještě Leoš Mareš a v komentáři dodal, že nikdo nemůže nahradit Patrika Hezuckého a nová posila se o to ani nebude pokoušet.
Fanoušci podle záběrů mají jasno, že je tou novou posilou Štěpán Kozub, který na veřejnosti vystupuje právě s takovými slunečnými brýlemi. Mnozí po tomto „odhalení“ píší, že jsou zklamaní a přestanou Ranní show poslouchat. Jedním z důvodů je i styl humoru Štěpána Kozuba, který naposledy čelil kritice za parodování nemocného Václava Neckáře.
Mareš a Kozub pod videem fanoušky škádlili. Kozub odepsal: „Já se musím zeptat, nebo to nevydržím... Jsem to já? No tak v tom případě přestávám poslouchat Evropu a ladím Country rádio. Škoda no – měl jsem Evropu rád.“ Leoš Mareš na to pak zareagoval: „Jak to, že jste vzhůru, já vás chtěl překvapit.“
Moderátor Leoš Mareš už před několika týdny oznámil, že se k němu a Kateřině Říhové v nové sezoně připojí další výrazná osobnost. „Do týmu Ranní show přibude jedna obrovská superstar,“ prozradil tehdy s tím, že jde o člověka, kterého považuje za jednu z největších hvězd v Česku.
Právě tajnůstkářství kolem jeho identity okamžitě rozpoutalo mezi posluchači velkou tipovací hru. Ve výčtu možných jmen se objevovali Vojta Dyk, Jakub Prachař, Libor Bouček, Jakub Kohák nebo dokonce Jiřina Bohdalová. Jedno jméno se ale vracelo opakovaně, byl to právě Štěpán Kozub.
Už v první vlně spekulací patřil podle reakcí fanoušků k nejčastějším kandidátům a jeho jméno se objevovalo také v debatách posluchačů krátce po smrti Patrika Hezuckého. Někteří už tehdy psali, že právě Kozubova pohotovost a specifický humor by mohly s Marešem fungovat.
Kozub navíc rozhodně není pro Ranní show neznámou tváří. Letos v lednu se s Marešem spojil během vysílání přes FaceTime, když kvůli vstupence na koncert italského zpěváka Drupiho nabídl deset tisíc korun na charitu. O několik dní později se objevil také mezi účinkujícími na Koncertu pro Patrika v pražské O2 areně, který byl věnován památce zesnulého Patrika Hezuckého.
Právě Hezucký tvořil s Marešem téměř tři desetiletí jednu z nejznámějších rozhlasových dvojic v Česku. Po jeho úmrtí 5. prosince 2025 pokračoval Mareš v Ranní show s Kateřinou Říhovou a Evropa 2 původně avizovala, že za Hezuckého nebude hledat přímou náhradu.
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19. února 2025