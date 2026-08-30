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Leoš Mareš naznačil, kdo bude novou posilou Ranní show

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  8:00
Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show | foto: Instagram @katkarihova

Leoš Mareš v SuperStar (2026)
Štěpán Kozub na premiéře filmu Někdo to rád v Plzni (27. března 2026)
Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Patrik Hezucký a Leoš Mareš
33 fotografií
Od pondělí 31. srpna startuje dvacátá devátá sezona Ranní show na Evropě 2. Moderátor Leoš Mareš předem avizoval, že do týmu místo Patrika Hezuckého přibyde velké jméno. Nyní v ukázce na sociálních sítích naznačil, kdo to bude.

„Dvacátá devátá sezona Ranní show bude mít nový obsah. Bude s námi vysílat i... Schválně, tipněte si, kdo,“ začal Leoš Mareš video na Instagramu, kde se vedle něj v rohu objevily černé brýle a blond vlasy. Dotyčný „neznámý“ promluvil: „Bude to Jirka Bartoška, že jo?!“

„Nemůžu se dočkat,“ řekl ještě Leoš Mareš a v komentáři dodal, že nikdo nemůže nahradit Patrika Hezuckého a nová posila se o to ani nebude pokoušet.

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Nikdo nemůže nahradit Patrika a ani se o to nebudeme pokoušet. V jaké formě se tedy bude ON v Ranní show objevovat, uslyšíte až v samotném vysílání…

Začínáme zítra v 6.00 hod

30. srpna 2026 v 7:21, příspěvek archivován: 30. srpna 2026 v 8:03
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Fanoušci podle záběrů mají jasno, že je tou novou posilou Štěpán Kozub, který na veřejnosti vystupuje právě s takovými slunečnými brýlemi. Mnozí po tomto „odhalení“ píší, že jsou zklamaní a přestanou Ranní show poslouchat. Jedním z důvodů je i styl humoru Štěpána Kozuba, který naposledy čelil kritice za parodování nemocného Václava Neckáře.

Mareš a Kozub pod videem fanoušky škádlili. Kozub odepsal: „Já se musím zeptat, nebo to nevydržím... Jsem to já? No tak v tom případě přestávám poslouchat Evropu a ladím Country rádio. Škoda no – měl jsem Evropu rád.“ Leoš Mareš na to pak zareagoval: „Jak to, že jste vzhůru, já vás chtěl překvapit.“

Štěpán Kozub na premiéře filmu Gump - jsme dvojka (Praha, 20. března 2024)

Moderátor Leoš Mareš už před několika týdny oznámil, že se k němu a Kateřině Říhové v nové sezoně připojí další výrazná osobnost. „Do týmu Ranní show přibude jedna obrovská superstar,“ prozradil tehdy s tím, že jde o člověka, kterého považuje za jednu z největších hvězd v Česku.

Právě tajnůstkářství kolem jeho identity okamžitě rozpoutalo mezi posluchači velkou tipovací hru. Ve výčtu možných jmen se objevovali Vojta Dyk, Jakub Prachař, Libor Bouček, Jakub Kohák nebo dokonce Jiřina Bohdalová. Jedno jméno se ale vracelo opakovaně, byl to právě Štěpán Kozub.

Patrik Hezucký se svými parťáky z Evropy 2, Leošem Marešem a Katkou Říhovou

Už v první vlně spekulací patřil podle reakcí fanoušků k nejčastějším kandidátům a jeho jméno se objevovalo také v debatách posluchačů krátce po smrti Patrika Hezuckého. Někteří už tehdy psali, že právě Kozubova pohotovost a specifický humor by mohly s Marešem fungovat.

Kozub navíc rozhodně není pro Ranní show neznámou tváří. Letos v lednu se s Marešem spojil během vysílání přes FaceTime, když kvůli vstupence na koncert italského zpěváka Drupiho nabídl deset tisíc korun na charitu. O několik dní později se objevil také mezi účinkujícími na Koncertu pro Patrika v pražské O2 areně, který byl věnován památce zesnulého Patrika Hezuckého.

Právě Hezucký tvořil s Marešem téměř tři desetiletí jednu z nejznámějších rozhlasových dvojic v Česku. Po jeho úmrtí 5. prosince 2025 pokračoval Mareš v Ranní show s Kateřinou Říhovou a Evropa 2 původně avizovala, že za Hezuckého nebude hledat přímou náhradu.

19. února 2025
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