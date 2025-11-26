Hezucký děkuje za podporu. Připravuje se na odchod z nemocnice, prozradil Mareš

Leoš Mareš (48) se v Ranní show na Evropě 2 snaží fanoušky pravidelně informovat o zdravotním stavu svého parťáka a kamaráda Patrika Hezuckého (55), který už je týden hospitalizován. Podle posledních zpráv by mohl být brzy propuštěn a zamířit domů. Moderátor poděkoval z nemocničního lůžka všem fanouškům za milé vzkazy a podporu.
„Včera jsem jel po Ranní show za Patrikem do nemocnice. Přijeli jsme tam, my mu vozíme každý den kafíčko. Spinkal, vzbudil se, měl zase strašnou radost, že tam jsme,“ popsal Leoš Mareš.

Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký se vzali v roce 2019.

„Dal si kafíčko, a když jsme tam asi půl hodiny, tak se otevřou dveře a tam dvě sestřičky. A ty mu říkají: ,Tak pane Hezucký. Jestli vás máme v pátek pustit, tak to musíme rozchodit. Máme tu fyzio.’ A začaly mu dělat fyzio,“ řekl moderátor a kamarád Patrika Hezuckého.

Předtím prozradil, že Hezucký je aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor. „Patrik má morfin a říkal, že to je hrozně dobrý,“ popsal Mareš jednomu z posluchačů. „Říkal, že nám odkape. Ne že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakém je zenu,“ žertoval moderátor a posluchače ubezpečil, že jeho parťák bude v pohodě a vše dobře dopadne.

„Ta věc, se kterou leží v nemocnici, ta komplikace, tak tu překonává a možná by ho mohli příští týden pustit, nebo aspoň převézt,“ uvedl v úterý.

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký ani nikdo z jeho okolí zatím veřejně nesdělil, jakou nemocí moderátor trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, informoval jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.

Hezucký se z nemocnice několikrát obrátil na své fanoušky a poděkoval jim za podporu. Přiznal, že není schopen reagovat na všechny zprávy, ale zdůraznil, jak moc mu pomáhají.

„Posílám pozdrav z benešovské nemocnice. Jsem ohromen z podpory, kterou mi posíláte. Moc se omlouvám, že všem, kteří mi píšou, nedokážu odpovědět, ale není to v lidských silách. Vaše láska je extrémně posilující. A ještě víc oceňuji, že jste extrémně chytří a krásní,“ napsal moderátor.

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Jeho manželka Nikola Hezucká také opakovaně veřejně děkuje za velké množství podpůrných zpráv a projevila vděčnost za solidaritu fanoušků. Přiznala, že tolik podpory nečekala a dojalo ji to.

Na Instagramu v uplynulém týdnu požádala sledující, zda jí nepomohou sehnat k pronájmu na jeden měsíc bezbariérový dům v Benešově, což se podařilo už po několika hodinách.

Foto: Patrik Hezucký sdílel v minulosti na Instagramu archivní foto s Leošem Marešem. Takto vypadali, když před 26 lety začínali s oblíbenou Ranní show:

Hezucký děkuje za podporu. Připravuje se na odchod z nemocnice, prozradil Mareš

26. listopadu 2025  11:20

