Ministr spojů Hezucký: Mareš v dokumentu líčí jejich silné pouto v nemoci

Autor:
  11:55
V závěrečném díle dokumentu Leoš promluvil slavný moderátor o svém druhém manželství, kariéře na Instagramu i těžkém odchodu moderátorského parťáka Patrika Hezuckého, který se v dokumentu svěřil s tím, jak ho těší Leošova proměna.
Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš | foto: Instagram

V dokumentu Leoš zavzpomínal na Leoše i jeho parťák z Ranní show, moderátor...
Premiéra dokumentu Leoš
Premiéra dokumentu Leoš
Leoš Mareš se synem Matějem a manželkou Monikou
43 fotografií

„Tvá osobnost se zásadně mění, což jsem si nemyslel, že je možné. A teď vidím, že to možné je. A je to v mých očích hrozně pozitivní změna,“ říká Hezucký Marešovi v dokumentu Leoš v době, než udeřila jeho nemoc.

Mareš přiznal, že s ním byl v kontaktu prakticky jen v rádiu a mimo něj se stýkali málo. To ovšem změnila rakovina. Když Patrik Hezucký onemocněl, Leoš Mareš byl u jeho lůžka prakticky denně a nedělal to z povinnosti. V nemocnici spolu strávili víc času než za posledních deset let.

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky

„Bylo to mimořádné období, na které nikdy nezapomeneme a vlastně nám bylo dáno darem, protože ne každý má to štěstí. Nebylo to ráz naráz. Měli jsme spoustu času. Skoro tři týdny a byly to překrásné tři týdny,“ říká Leoš Mareš.

„On chřadl, ztrácel se nám před očima, ale ta komunita, kterou vytvořil, se pořád obohacovala a bylo to nádherné. Bylo to duchovní splynutí. Doteď z toho ti lidé žijí. Bylo to strašně silné, velké, jako nějaká mystická terapie,“ vzpomíná moderátor, který dříve v dokumentu podotkl, že nemá moc skutečných přátel.

„Přátel mám méně, než bych si přál, ale víc než bych si zasloužil. Monika vždy říká: ‚Kolik máš přátel, kteří nejsou na tvé výplatní listině?‘ Nemáme přátele, že by nás bylo třeba šest a jezdili bychom spolu na dovolenou,“ prozradil Mareš.

Patrik Hezucký a Leoš Mareš
V dokumentu Leoš zavzpomínal na Leoše i jeho parťák z Ranní show, moderátor Patrik Hezucký, který už není mezi námi.
Premiéra dokumentu Leoš
Premiéra dokumentu Leoš
43 fotografií

Patrik Hezucký ale ze svého nemocničního lůžka dokázal lidi znovu spojit. „Znovu se dostanete k lidem, ke kterým jste ztratili cestu a vážíte si té komunity. I kdyby zbyl třeba jen kousíček z toho, třeba jen jeden z nich, s jedním nebo se dvěma, že jsme se znovu propojili, tak to bylo něco silného,“ říká moderátor.

„Já jsem toho úplně plný a vím, že to časem zase vyvane a vlastně se toho trošku bojím. Chtěl bych to podporovat. Vážit si těch spojení rodin a komunit. Říkal: ‚Já jsem ministr spojů.‘ To vnímám jako největší dar, který nám dal,“ svěřil se Mareš, který po smrti Hezuckého pomohl významně jeho rodině.

Patrik Hezucký strašně chybí, snažíme se vyhovět posluchačům, říká Katka Říhová

„Bylo mi nepříjemné, že sklízím respekt za něco, co je naprosto samozřejmé,“ říká moderátor.

Parťáka jako byl Hezucký už do rádia asi nenajde. „Byli jsme si rovni. On mohl říct cokoli a já jsem to bral. Samozřejmě vnímám, jak jdu tím byznysem a stárnu, tak se často stává, že mě lidi nechávají mluvit z podstaty. A to je strašně nebezpečné. Mám strach, protože mě nikdo nebude hlídat v tom rádiu. Musím se hlídat sám a nevím, jestli to dokážu,“ přiznává moderátor.

