Berounský rodák začínal jako hlasatel na místním zimním stadionu a poté pracoval v chebském regionálním rádiu. Od roku 1997 působí na rádiu Evropa 2, kde o rok později začal moderovat Ranní show spolu se svým kolegou Patrikem Hezuckým. Jejich dlouholetou a úspěšnou spolupráci utnula až smrt Hezuckého loni v prosinci.
K Leošovi Marešovi patřil prakticky od začátku jeho kariéry výrazný smysl pro sebeprezentaci. Ještě jako nepříliš známý rozhlasový moderátor například zařadil do svého šatníku nepřehlédnutelné excentrické kožichy.
Začátkem tisíciletí vydal i několik hudebních desek, na kterých ovšem spíš deklamoval než zpíval, ostatně Mareš sám sebe za zpěváka nepovažuje. V roce 2017 uskutečnil v pražském klubu Forum Karlín svůj první a podle svých slov také jediný koncert v životě.
Po velkém úspěchu však uspořádal několik dalších koncertů a v roce 2018 třikrát vyprodal O2 Arenu. Mezi hosty těchto hudebních show nechyběli ani Karel Gott či Marek Ztracený. Úspěch slavila i nová verze hitu Být stále mlád, pojatá jako duet Gotta s Marešem, v němž moderátor rapuje.
|
Zahrál si i v několika filmech. Před kamerou debutoval ve snímku Jak básníci neztrácejí naději (2004) a objevil se i v následujícím pokračování „básnické“ série Jak básníci čekají na zázrak (2016), v komedii Špindl a hudebním filmu Muzzikanti. V roce 2015 se zúčastnil taneční soutěže StarDance, v níž dotančil do osmého kola.
Ne všechno, na co Mareš sáhl, se mu ale povedlo. Před lety měl například velmi krátký život televizní pořad podle anglické předlohy QI - na vše máme odpověď, který uváděl s Hezuckým. Řadu let také toužil po noční televizní show amerického střihu. Dočkal se jí v roce 2015, pořad vysílaný televizí Prima ale pro nezájem diváků brzy skončil.
Mareš, který je známý i svou zálibou v rychlých a drahých vozech, dlouho odmítal sociální sítě. Před několika lety je však vzal „na milost“ a nyní je aktivní zejména na instagramu, kde má přes 1,2 milionu sledujících. V jednu dobu byl i v počtu sledujících na druhém místě za fotbalovým brankářem Petrem Čechem. Před nedávnou dobou si ale dokázal dopřát i digitální detox a ze sociálních sítí se načas stáhl.
|
Podle loňského průzkumu Centra marketingového výzkumu a tržních analýz Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické (VŠE) je Mareš na čtvrtém místě v pořadí v žebříčku známosti influencerů v Česku. „Sledujeme Leoše Mareše a jeho obdivuhodnou schopnost zapsat se do povědomí prakticky všech generací, včetně té mladé, ke které má vlastně stále větší věkový odstup,“ řekl Radek Tahal, který projekt Influencer monitor vede.
V posledních letech se Mareš vydal i na dráhu producenta. V této roli má za sebou koncerty předních českých hudebních hvězd Heleny Vondráčkové, Jiřího Korna a Marie Rottrové.
Před pár dny měla premiéru třídílná dokumentární série Leoš od režiséra Braňa Holička, která na platformě Oneplay mapuje Marešovu cestu od neznámého mladíka až na vrchol showbyznysu. V prvním díle promluvil moderátor o své první manželce, ferrari na splátky i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky.
Mareš je podruhé ženatý. V roce 2008 se jeho první ženou stala moderátorka a dabérka Monika Poslušná, s nímž má syny Matěje a Jakuba. Pár se o devět let později rozvedl a Mareš se v roce 2018 oženil s modelkou a stylistkou Monikou Koblížkovou. V roce 2022 se jim narodila dcera Alex.