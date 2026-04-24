„Předevčírem mě opustil Patrik. Cítím smutek, nazval bych ho možná smutkem nekonečným. Na druhou stranu, práce je terapie, a proto jsem nechtěl tento rozhovor zrušit,“ říká Mareš hned v úvodu dokumentu nazvaného Leoš, který je od 24. dubna dostupný na platformě Oneplay. „Pořád si myslím, že pracovat mi pomůže. Odkládat věci, které patří do normálního života, není podle mě způsob, jak se s tím vyrovnat.“
Leoš Mareš poslal přes milion korun moderátorce prohrávající boj s rakovinou
Vzpomínky na dětství v Berouně a úplné začátky jsou upřímné a trochu bolestivé: „Byl jsem takovej ten klasickej třídní šašek. Tajtrlík je to slovo, přesně to jsem byl.“ Bývalý soused z paneláku, spolužák Michal z matematického gymnázia, prozradil, že Leoš v dospívání hodně dlouho neměl přítelkyni. „Já měl holku, on za mnou chodil a ptal se co a jak, jaký to je,“ vzpomíná. „Nikdo nechce chodit s tajtrlíkem, že jo,“ reaguje Leoš.
Na diskotéce v Berouně v únoru 1994 všechno začalo. „Ta přirozená motivace dělat DJe je ta nejpříjemnější. A to, aby vás chtěly všechny holky. I ty úplně nejkrásnější,“ přiznává Mareš a vzpomíná na svou první dívku Simonu, se kterou chodil rok. „To bylo moje Waterloo. Tam jsem se nejdřív takzvaně nechytl. Neměl jsem šanci.“ Když se ale stal DJem, situace se otočila. „Najednou jsem byl přijímán jinak.“
V osmnácti letech už byl Leoš okresní hvězdou, která neměla o pozornost dívek nouzi. „Vždycky jsem o víkendu na diskotéce pustil nejdelší písničku, co mám, což byl buď November Rain od Guns´n´Roses nebo Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Měl jsem přesně devět minut. Co potřebujete? Je vám osmnáct, stačí malej kout, šmajchlkabinet,“ ukazuje místo nad schodištěm na berounské diskotéce, kam si vodil dívky. „Občas jsme ho viděli s holkou, pak s novou, za pár dní s jinou a pak zase s další,“ popisuje spolužák.
Leošovy začátky v rádiu byly nenápadné. Od roku 1994 vysílal tři roky v na stanici Egrensis v Chebu, kterou podle jeho slov nikdo neposlouchal. Zlom přišel s Evropou 2. Start Ranní show, kde byl první dva roky úplně sám, však nebyl jednoduchý. „‚Kde je Gondík? Tohle ňák není vono…‘ To byla snad první reakce a zpětná vazba na mé vysílání,“ ukazuje Leoš vzkaz, který dostal faxem od jednoho z rozladěných posluchačů.
Podle moderátora a bývalého programového ředitele rádia Evropa 2, Miloše Pokorného, býval Mareš neřízenou střelou. „Dostal víc pokut, než si kolikrát vydělal.“ Pokorný tehdy dokonce dostal od vedení otázku: „Kdy toho vola už vyhodíš?“ Všechno ale díky nástupu Patrika Hezuckého do moderátorské dvojice s Leošem dopadlo nakonec jinak. Pokorný uznává, že kolegy si dnes velmi váží. „Leoš bere Ranní show i po tolika letech vysílání pořád profesionálně,“ říká.
Jeho parťák Patrik Hezucký vzpomínal na první dojem ze setkání s Leošem bez obalu. „Když jsem ho viděl poprvé, tak se přiznám, že jsem si myslel, že to je úplnej idiot. On se choval hrozně. A můžu vám s klidem říct, že já jsem na něj nezapůsobil nijak. Protože on v té době vůbec neregistroval lidi, kteří byli v uvozovkách pod ním. A já jsem začínal v rádiu jako zprávař,“ popsal. Nakonec spolu vysílali osmadvacet let, každé ráno, až do Patrikovy smrti v prosinci 2025.
Leoš se kromě moderování vydal i na hudební kariéru. V roce 2001 natočil album Tři slova. Následně pak získal Slavíka v kategorii Skokan roku. „Lidé v sále během přímého přenosu demonstrativně odcházeli. Jako ‚co tady dělá ten pablb‘,“ popsal moderátor, který později uváděl hitparádu ESO, předávání cen Slavík, soutěž SuperStar a získal mimo jiné i cenu čtenářů Týdeníku Televize – TýTý.
Ikonickým se v té době stal i Marešův styl. S kožichem byl nezastavitelný. Ten úplně první měl půjčený od nejlepší kamarádky své spolužačky. „Vzal jsem si ho na sebe a bylo to, jako když si oblékám showbyznys. Jako by to byl kouzelný plášť – v něm jsem hvězda.“ Touha po uznání byla jasná. „Okres? Dobrý. Ale chcete pak bejt slavnej všude. Na celým světě. Nejvíc ze všech,“ směje se.
Konec po devíti letech. Leoš Mareš se s manželkou dohodl na rozvodu
Už v sedmadvaceti letech si pořídil červené Ferrari. „Splátka byla 111 369 korun měsíčně. Na tři roky,“ prozradil. Přesto se snažil držet určitý obraz: „Vymyslel jsem, že to auto schovám. Abych nejdříve ukázal svou práci, tedy odmoderoval Slavíky, které jsem měl tehdy už domluvené. A pak až odměnu.“
V dokumentu zavzpomínala na společné životní začátky i Marešova první manželka Monika (za svobodna Poslušná). Ta se s Leošem seznámila, když nastoupila na Evropu 2 do oddělení propagace. „Kolegyně mi ho představovala na chodbě a já jsem si říkala, co to je za divnýho uchošťoura?“ prozradila.
Leoš měl ale jasno okamžitě: „Byla přenádherná. Byl jsem úplně hotovej. Měla náušnici v nose a černé vlasy.“ Monika přiznává: „Byla jsem zamilovaná. Hodně a dlouho. Tenkrát mu bylo 23 nebo 24. Hodnej, normální milounkej klučík z Berouna. Líbilo se mi na něm, že to nebyl žádnej divoch.“
Vztah Leoše a Moniky plynul přirozeně. Narodil se jim syn Jakub, kterému už je dnes dvacet let. „Vnímal jsem tehdy, že je čas to někam posunout. Byli jsme spolu dlouho, měli první dítě. Neměl jsem v plánu nikam jít. Reálně jsem si myslel, že spolu budeme do konce života. Proto jsem vymyslel, že bychom se měli vzít a že ji na osmé výročí vztahu požádám o ruku. Vymyslel jsem, že natočím tajně film o našem seznámení a pustím jí to v kině. Jmenovalo se to Příběh jedné cesty,“ popisuje moderátor.
„Bylo to krásný, romantický. Ještě teď mám husí kůži, když si na to vzpomenu. Co vám budu povídat. To byl prostě Leoš,“ říká Monika s dojetím v hlase.
V Leošově životě však byly kromě ní i jiné ženy. Na kolegu a jeho milostné aférky vzpomíná v dokumentu producent pořadu Česko hledá Superstar Vítek Pokorný: „Leoš měl takovou pověst, že byl v zásadě neodolatelný a na kterou si ukázal, ta mu podlehla. Když to řeknu kulantně.“
Jako dvojice v rádiu neměli konkurenci ani obdobu. Jak vzniklo duo Mareš-Hezucký?
Zlom ve vztahu s Monikou přišel jen krátce před svatbou. „Občas se ke mně doneslo, že mě Leoš podvádí, že někoho má. Ale já ho bezmezně milovala. A kdybyste viděli, jak se choval doma... Neměla jsem důvod mu nevěřit. Byla jsem asi blbá a slepá. Ale prostě jsem věřila. A myslím si, že to tak bylo v pořádku, že to tak ve vztahu má být. Pak jsme měli dva měsíce před svatbou a v Blesku vyšlo, že si koupil prostitutku,“ popisuje. Mareš zpětně přiznává: „Když si na to vzpomenu, je mi to strašně líto. Myslel jsem si, že je to můj konec.“ Nakonec se však roku 2008 skutečně vzali a rozvedli se až v roce 2017.
Se současnou manželkou, také Monikou, za svobodna Koblížkovou, má moderátor dceru Alex a žije v rámci možností klidnější rodinný život. Navzdory všemu stále zůstává středobodem jeho života Ranní show. „Myslím, že rádio je pro něj absolutní kotva,“ říká jeho žena. Přiznává, že partner ji zaujal, až když byl starší. „Mně se jako mladej nelíbil. Myslím, že byl zkrátka ‚too much‘.“
Navzdory obřímu úspěchu Mareše neopouštějí pochybnosti o sobě samém. A to ani ve chvíli, kdy sedí v jednom z nejluxusnějších soukromých letadel na světě. „Cítím se jako buran. Jsem buran, který si hraje na to, že není. Mám takové fáze. Někdy jsem namyšlenej a někdy si uvědomuju tu realitu. Jasně, jsem tady. Tryskáč Global 6000 XRS. Na Beroun dobrý, ne? Pořád se ale bojím, že někdo odhalí, že vlastně nic neumím,“ dodává.