Práce producenta a zákulisí mě baví, říká Leoš Mareš. Promluvil i o dceři

„Na výletě s tátou. Všimněte si, že nemá zavázanou tkaničku. To by se jí s maminkou stát nemohlo, ale tatínek natáčí a neupraví botičku,“ dojímal se Leoš Mareš během rozhovoru na ÓČKO STAR u videa dcery Alex ze společné procházky.

„Jsou jí necelé dva roky. Musím říct, v poslední době mi připadá, že odmítá videohovory přes FaceTime. To je moje aktuální emoce, že vždycky, když mě vidí na displeji telefonu, odmítá to. Jako by byla naštvaná, že jsem jen na telefonu a říkala to ne, přijď normálně. Třeba to tak nemyslí, ale někdy je to takové smutné. Rád bych někdy okamžitě přijel, ale třeba to hned nejde,“ popisuje moderátor.

Nově na sebe úspěšně vzal i roli producenta a stojí za velkými akcemi v O2 areně, jako například vyprodané vystoupení Štěpána Kozuba či galakoncert zpěvačky Marie Rottrové. Na příští rok přichystal koncerty Heleny Vondráčkové a Moniky Bagárové, zpěváka Jiřího Korna, či únorovou Poctu Haně Zagorové.

„Jak to celé vzniklo? Když jsem po covidu udělal svou O2 arenu, najednou jsem měl pocit, že už nechci další. Pak jsem vymyslel projekt Staré pecky a i ten se trochu vyčerpal. Vzniklo prázdno a to jsem nějak vnitřně potřeboval zaplnit. Příprava akcí je vzrušující doba, kdy plánujete, vše domlouváte a komunikujete s fanoušky. Ta práce mě baví, baví mě být v zákulisí,“ vysvětluje s tím, že v Česku je každý interpret sám sobě zároveň producentem koncertů.

„Mirai, Ewa Farna, ale i slovenští Kontrafakt a Rytmus… Byl jsem také takový. Teď dělám tu práci producenta pro ostatní už druhým rokem a chci se tomu věnovat i do budoucna. Je to takové mé přání. Mám sice tým lidí, ale nenaučil jsem se ještě delegovat práci mezi ostatní. Zatím mám pocit, že musím být u všech klíčových rozhodnutí. A jsme zpátky u mé dcery. Musí vzniknout takový koncept, abych mohl trávit co nejvíce času s rodinou a dětmi,“ dodává.

Leoše Mareše sleduje na Instagramu přes 1,2 milionu lidí. Zájemci o reklamní spolupráci si mohou připravit 500 tisíc korun za „balíček“, který zahrnuje dva příspěvky a dva příběhy zveřejněné na jeho profilu. „Těch spoluprací ale není tolik. Vnímám to tak, že je jich minimum, v porovnání s předchozími roky. Takže není třeba z toho mít špatný den. Nahradil jsem to těmi koncerty,“ vysvětluje.

Mareš moderoval v minulosti například hitparádu Eso, reality show Big Brother, předávání hudebních cen Český slavík, či pořad Show Leoše Mareše. Byl také porotcem v show Tvoje tvář má známý hlas. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou, která v březnu 2022 porodila dceru Alex. Moderátor má také dva syny z prvního manželství, Jakuba a Matěje.

Celý rozhovor uvidíte na ÓČKO STAR v sobotu 30. 12. od 10:00 nebo v pondělí 1. 1. od 18:00.

Leoš Mareš se původně živil jako DJ, od roku 1994 pracuje v rádiích, od roku 1997 na Evropě 2, kde moderuje pořad Ranní show. Natočil i několik hudebních alb, na počátku kariéry se proslavil například i nošením kožichů.

Zúčastnil se soutěže StarDance, kde vypadl v osmém večeru. Zahrál si i v několika filmech, například ve dvou dílech „Básníků“. V roce 2017 hrál v komedii Všechno nebo nic, s kolegou z rádia, moderátorem Patrikem Hezuckým, si zahráli dvojici policistů v hudebním filmu Muzzikanti.