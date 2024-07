Mareš se omluvil Bagárové za O2 arenu. A prozradil, kolik lístků na koncert prodala

Všechno nejlepší,“ napsal Leoš Mareš v pátek na Instagram Monice Bagárové, která slaví 30. narozeniny. „Ať se ti daří. Nejlepší roky máš pořád před sebou. P.S. Někde jsem četl, že jsi prý prodala těch vstupenek do O2 Arény 700. To je samozřejmě lež a nesmysl. Prodala jsi jich 3 400, což není vůbec málo. Kdybychom to udělali ve Fóru Karlín, tak máš vyprodáno. To rozhodnutí byla moje chyba. Omlouvám se ti,“ dodal moderátor.

Ke vzkazu přidal vzpomínkové video zpěvačky z roku 2009, kdy se jako teprve šestnáctiletá setkala v průběhu soutěže Česko Slovenská SuperStar s Karlem Gottem.

Bagárová vzápětí reagovala: „Děkuji za tuhle možnost a za důvěru kterou jsi ve mě měl – větší, než mám v sebe já. Byla to cesta plná krásných chvílí ale i těch těžkých. Jsem za vše nesmírně vděčná. Za celý team úžasných lidí – profesionálů, který jsi pro mě vytvořil. Jsi profík. Pro mě je to obrovská zkušenost a motivace makat na sobě mnohem víc,“ napsala s tím, že jí bylo ctí a potěšením.

„Nemáš se za co omlouvat, vzdala jsem to já. Cesta do O2 areny není jen o tom, ji vyprodat. Je to mnohem víc. Beru to jako své selhání. Máš úžasnou ženu, její nadhled jeji slova mě jednoduše udržely nad vodou,“ dodala zpěvačka.

O zrušení chystaného koncertu s názvem Vysněná, který byl v plánu na 12. září letošního roku, informovala počátkem května na svém instagramovém účtu. Jako důvod uvedla „ztrátu radosti“ z takové akce. „Vše, co dělám, dělám s radostí a snažím se ji předávat dál. Bohužel ale z mého Vysněného koncertu se mi radost začala vytrácet až úplně zmizela,“ uvedla.

„Našlo se vás několik tisíc a já vám za to z celého srdce děkuji. Věřím, že se spolu potkáme na dalších akcích, které pro vás nachystám, i když budou komornější,“ uvedla na sociální síti. „Dělat cokoliv bez radosti nedává smysl mně, jistě ani vám. Doufám, že mi mé rozhodnutí odpustíte,“ vysvětlila zpěvačka.

Monika Bagárová na Českém slavíkovi 2023

Zprávu zveřejnila na svých webových stránkách i O2 arena. „Bohužel Vás musíme informovat o zrušení koncertu Moniky Bagárové. Rádi bychom vás ujistili, že vstupné vám bude vráceno v plné výši,“ psalo se.

Monika Bagárová na sebe upozornila jako patnáctiletá, když se v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar umístila na pátém místě. Jen o rok později, v roce 2010, se její klip objevil v rotaci MTV. Následně vydala desky Shining (2011) a později Silnější (2022). V roce 2018 se zúčastnila televizní soutěže StarDance a o dva roky se znovu objevila v SuperStar, tentokrát jako členka poroty.

Zpěvačka chodila v minulosti s kolegou ze SuperStar Benem Cristovaem. V letech 2018 až 2022 se po zpěvaččině boku objevoval MMA zápasník Makhmud Muradov, narodila se jim dcera Rumia. O vánocích 2021 zpěvačka své sledující na Instagramu informovala o tom, že se rozešli. Neúspěšně se snažili vztah slepit. Krátce po rozchodu s Muradovem začala Bagárová žít s movitým podnikatelem Leonardem Lekajem.

VIDEO: Monika Bagárová – Plán (2024):