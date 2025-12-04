Leoš Mareš přesouvá z osobních důvodů prosincové koncerty v Ostravě na rok 2026

„Vážení příznivci, kteří jste si zakoupili vstupenky na moji akci v Ostravar Areně, která se má konat už 6. prosince. Omlouvám se vám všem, ale z osobních důvodů bych nedokázal v těchto dnech předvést odpovídající show, kterou jsem si pro Vás přichystal,“ oznámil ve čtvrtek ráno Leoš Mareš.
„Rozhodl jsem se proto oba koncerty přesunout na únor příštího roku, bude to opět v sobotu, a to 21. února. Vážím si vaší nekonečné podpory a těším se na Vás za jedenáct týdnů,“ uvedl moderátor.
|
Mareš popsal návštěvy u Hezuckého, ten mluví o tryzně a světle, které ho dohání
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Pokud vám nový termín nevyhovuje, můžete požádat o vrácení vstupného a částka vám bude vrácena.
Oficiální důvod změny termínu akce pořadatel ani moderátor nezveřejnili, je však zřejmé, že souvisí se zdravotním stavem dlouholetého kolegy a kamaráda Leoše Mareše, Patrika Hezuckého. Ten je od 18. listopadu ve vážném zdravotním stavu hospitalizován v benešovské nemocnici, kde ho Mareš denně navštěvuje a strávil zde i poslední dvě noci.