„V sobotu po poledni zasahovali policisté spolu s hasiči v jednom z pražských bytů v ulici Jiránkova. Po vstupu do bytu nalezli lidské tělo bez známek života. Bylo vyloučeno cizí přičinění, následně byla nařízena pitva,“ uvedl pro extra.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.
Kateřina Niklová údajně nebrala svým blízkým telefon od čtvrtka, proto se rozhodli zavolat policii.
Leoš Mareš úmrtí své nejbližší spolupracovnice potvrdil. „Ano, je to pravda. K úmrtí došlo po náhlém zdravotním selhání. Tuto zprávu píšu se souhlasem rodiny. Rodina zároveň prosí o respektování soukromí v tomto těžkém období,“ uvedl Mareš pro TN.cz.
S Niklovou spolupracoval Mareš mnoho let a byla označována za jeho pravou ruku. Měli mezi sebou přátelský vztah a dokonce musel bulváru vysvětlovat, že spolu pouze pracují.
Pro Leoše Mareše je to další velká ztráta poté, co v prosinci zemřel jeho partner z rádia Patrik Hezucký.