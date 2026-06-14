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Leoš Mareš se vrátil na Instagram. Splnil tak přání zesnulé produkční

Autor:
  22:10
Leoš Mareš (50) se v neděli večer vrátil na Instagram. Fanouškům vysvětlil, že ho o to požádala rodina jeho asistentky Katky Niklové, která nečekaně zemřela.
Leoš Mareš

Leoš Mareš | foto: Tomáš Třeštík / TV Nova

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
43 fotografií

Mareš se vrátil na Instagram videem se svou manželkou a dcerou, jak obdivují dvojitou duhu, která se ukázala nad Prahou. Fanoušci zajásali, že je moderátor zpět, i když za tak smutných okolností.

Bylo to totiž na popud rodiny Kateřiny Niklové, kterou v sobotu našli v jejím bytě bez známek života. Podle Mareše zemřela po „náhlém zdravotním selhání“.

Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let

„Tak jsi jí to splnil,“ reagovala na návrat Mareše na Instagram Nikola Hezucká, manželka bývalého Marešova partnera z rádia Patrika Hezuckého, který zemřel po několikaměsíčním boji s rakovinou loni v prosinci.

„Ano. Dnes mi volala Katky máma, jestli může mít jedno poslední přání. ‚Vraťte se na Instagram.‘ Katka o tom mluvila prý každý den,“ napsal Mareš.

leosmares

Ještě jedno světlo..

14. června 2026 v 21:04, příspěvek archivován: 14. června 2026 v 21:55
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Mareš byl prvním Čechem, který se dostal na Instagramu přes milion fanoušků a vydělával na něm miliony korun. Přesto se v roce 2025 rozhodl sociální síť opustit. Poslední kapkou byly nenávistné komentáře, které dostával kvůli koncertu Jesus Christ Superstar v O2 areně.

„Vypnul jsem ten svět, který mě obtěžoval. Myslel jsem si, že mi to bude chybět. Že mi bude chybět dávat videa z dovolené a jak mi to lidi chválí. Ale překvapilo mě, že mi to nechybí. To mě až šokovalo. Kde mi to chybí, je v byznysu. Kdyby mi to nechybělo ani v byznyse, tak to vůbec neřešíme,“ řekl moderátor v dokumentu Leoš.

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
43 fotografií

„Teorie, že lidi se ochuzují o prožitek, když si události točí a sdílí je na Instagramu, jsem díky okolnostem převedl v praxi. Teď to žiju a je to opravdu rozdíl. Jsem klidnější, šťastnější, spokojenější a chudší,“ říkal o životě bez Instagramu. Smutná událost ho ale donutila věc přehodnotit a udělat to, co po něm jeho „pravá ruka“ Kateřina Niklová chtěla, než zemřela.

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