Mareš se vrátil na Instagram videem se svou manželkou a dcerou, jak obdivují dvojitou duhu, která se ukázala nad Prahou. Fanoušci zajásali, že je moderátor zpět, i když za tak smutných okolností.
Bylo to totiž na popud rodiny Kateřiny Niklové, kterou v sobotu našli v jejím bytě bez známek života. Podle Mareše zemřela po „náhlém zdravotním selhání“.
|
Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let
„Tak jsi jí to splnil,“ reagovala na návrat Mareše na Instagram Nikola Hezucká, manželka bývalého Marešova partnera z rádia Patrika Hezuckého, který zemřel po několikaměsíčním boji s rakovinou loni v prosinci.
„Ano. Dnes mi volala Katky máma, jestli může mít jedno poslední přání. ‚Vraťte se na Instagram.‘ Katka o tom mluvila prý každý den,“ napsal Mareš.
Mareš byl prvním Čechem, který se dostal na Instagramu přes milion fanoušků a vydělával na něm miliony korun. Přesto se v roce 2025 rozhodl sociální síť opustit. Poslední kapkou byly nenávistné komentáře, které dostával kvůli koncertu Jesus Christ Superstar v O2 areně.
„Vypnul jsem ten svět, který mě obtěžoval. Myslel jsem si, že mi to bude chybět. Že mi bude chybět dávat videa z dovolené a jak mi to lidi chválí. Ale překvapilo mě, že mi to nechybí. To mě až šokovalo. Kde mi to chybí, je v byznysu. Kdyby mi to nechybělo ani v byznyse, tak to vůbec neřešíme,“ řekl moderátor v dokumentu Leoš.
„Teorie, že lidi se ochuzují o prožitek, když si události točí a sdílí je na Instagramu, jsem díky okolnostem převedl v praxi. Teď to žiju a je to opravdu rozdíl. Jsem klidnější, šťastnější, spokojenější a chudší,“ říkal o životě bez Instagramu. Smutná událost ho ale donutila věc přehodnotit a udělat to, co po něm jeho „pravá ruka“ Kateřina Niklová chtěla, než zemřela.