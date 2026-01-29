Zdravotní stav někdejší moderátorky rádia Kiss Báry Tlučhořové je dlouhodobě komplikovaný a rodina se kromě náročné léčby potýká i s existenčními starostmi. Peníze pomohou především krátkodobě zajistit budoucnost jejích dětí a ulevit blízkým v těžkém životním období.
Matka tříletých dvojčat bojuje od roku 2019 s rakovinou. Prodělala tři operace mozku, přišla o zrak a většinu času tráví na lůžku. Pečuje o ni její matka. Přátelé a veřejnost se skládají na finanční prostředky na péči a pro její dva syny.
Leoš Mareš dar poskytl v rámci projektu Dobroden, který připadá na 29. ledna a stal se již každoroční tradicí. Princip je jednoduchý: moderátor věnuje jednu korunu za každého svého sledujícího na Instagramu na vybraný dobročinný účel.
Letos se částka vyšplhala na 1 243 197 korun, což z této iniciativy činí jednu z nejviditelnějších osobních charitativních akcí v českém mediálním prostoru.
Na sociálních sítích Mareš zdůraznil, že bez podpory jeho sledujících by podobná pomoc nebyla možná, a vyjádřil vděčnost za solidaritu, která se kolem projektu každoročně vytváří.
„Děkuji. Bez Vás by to nebylo. Jedna koruna je za každého z VÁS, na tomto instagramovém účtu. Tahle komunita je prostě DOBRÁ... A to už 12 let. Díky! Leoš,“ vzkázal Leoš, který představil příběh Báry Tlučhořové v Ranní show na Evropě 2.
Stav moderátorky Tlučhořové se zhoršil. Nechce ani mluvit, prozradila kamarádka
Moderátorce zasáhla do života rakovina v roce 2019, kdy jí lékaři po epileptickém záchvatu oznámili nečekanou zprávu. „Bohužel zjistili, že u řečového centra jsem měla poměrně velký nádor, který musel z hlavy pryč,“ svěřila se tehdy Bára svým posluchačům.
Následně prodělala operaci a léčbu. Rakovina ustoupila a z moderátorky se stala dvojnásobná maminka dvojčat, chlapečků, kteří letos v dubnu oslaví 4. narozeniny. Ještě téhož roku se však nemoc vrátila a po poslední operaci Báře lékaři oznámili, že již pro ni nemohou nic víc udělat.
„Baruščin stav je velmi vážný a každým týdnem se zhoršuje. V posledních dnech už nechce ani příliš mluvit,“ informovala její kamarádka na stránkách Z nesnáze, kde pro ni uspořádala sbírku. „Výtěžek pomůže hradit jídlo, drogerii, hygienické pomůcky a také náklady na paliativní péči,“ popsala.
Loni daroval Leoš Mareš přes milion korun mladé mamince, která se vyrovnávala s následky těžké mrtvice. V minulosti pak přispěl například také Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny nebo válečným veteránům, zraněným hasičům a policistům.
„Nikdo vás nenutí dávat peníze na něco, k čemu nemáte vztah. Každého člověka oslovuje jiná část charitativního světa. Někdo přispívá na děti z dětských domovů, někdo na výzkum nemocí, někdo na pejsky, někdo na důchodce, ale každý s nějakou charitativní činností určitě sympatizuje. A když je Dobroden, nikdo vás nenutí poslat peníze na nějaké konkrétní místo. Volba je čistě na vás. Jen částka je daná. Za každého sledujícího jedna koruna na charitu,“ říká ke svému osobnímu projektu Mareš.
Jeho gesto vyvolalo vlnu pozitivních reakcí a připomnělo, že veřejně známé osobnosti mohou svůj vliv využít i k tomu, aby upozornily na skutečné lidské příběhy a nabídly konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba.
VIDEO: Leoš Mareš vysvětluje princip projektu Dobroden (archiv, 2018):