Leoš Mareš poslal přes milion korun moderátorce prohrávající boj s rakovinou

Autor:
  17:54
Leoš Mareš (49) věnoval v rámci svého dvanáct let trvajícího projektu Dobroden více než jeden milion korun nemocné kolegyni moderátorce Báře Tlučhořové (37). Dvojnásobná maminka už šest let bojuje s vážným onkologickým onemocněním, nádorem na mozku. Po poslední operaci jí lékaři oznámili, že již pro ni nemohou více udělat.
Leoš Mareš

Leoš Mareš | foto: Profimedia.cz

Bára Tlučhořová na archivní fotografii
Bára Tlučhořová
Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).
Leoš Mareš na Majálesu Pardubice 2025. (17. května 2025)
10 fotografií

Zdravotní stav někdejší moderátorky rádia Kiss Báry Tlučhořové je dlouhodobě komplikovaný a rodina se kromě náročné léčby potýká i s existenčními starostmi. Peníze pomohou především krátkodobě zajistit budoucnost jejích dětí a ulevit blízkým v těžkém životním období.

Matka tříletých dvojčat bojuje od roku 2019 s rakovinou. Prodělala tři operace mozku, přišla o zrak a většinu času tráví na lůžku. Pečuje o ni její matka. Přátelé a veřejnost se skládají na finanční prostředky na péči a pro její dva syny.

Bára Tlučhořová na archivní fotografii
Bára Tlučhořová
Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).
Leoš Mareš
10 fotografií

Leoš Mareš dar poskytl v rámci projektu Dobroden, který připadá na 29. ledna a stal se již každoroční tradicí. Princip je jednoduchý: moderátor věnuje jednu korunu za každého svého sledujícího na Instagramu na vybraný dobročinný účel.

Letos se částka vyšplhala na 1 243 197 korun, což z této iniciativy činí jednu z nejviditelnějších osobních charitativních akcí v českém mediálním prostoru.

Na sociálních sítích Mareš zdůraznil, že bez podpory jeho sledujících by podobná pomoc nebyla možná, a vyjádřil vděčnost za solidaritu, která se kolem projektu každoročně vytváří.

„Děkuji. Bez Vás by to nebylo. Jedna koruna je za každého z VÁS, na tomto instagramovém účtu. Tahle komunita je prostě DOBRÁ... A to už 12 let. Díky! Leoš,“ vzkázal Leoš, který představil příběh Báry Tlučhořové v Ranní show na Evropě 2.

Stav moderátorky Tlučhořové se zhoršil. Nechce ani mluvit, prozradila kamarádka

Moderátorce zasáhla do života rakovina v roce 2019, kdy jí lékaři po epileptickém záchvatu oznámili nečekanou zprávu. „Bohužel zjistili, že u řečového centra jsem měla poměrně velký nádor, který musel z hlavy pryč,“ svěřila se tehdy Bára svým posluchačům.

Následně prodělala operaci a léčbu. Rakovina ustoupila a z moderátorky se stala dvojnásobná maminka dvojčat, chlapečků, kteří letos v dubnu oslaví 4. narozeniny. Ještě téhož roku se však nemoc vrátila a po poslední operaci Báře lékaři oznámili, že již pro ni nemohou nic víc udělat.

Bára Tlučhořová na archivní fotografii

„Baruščin stav je velmi vážný a každým týdnem se zhoršuje. V posledních dnech už nechce ani příliš mluvit,“ informovala její kamarádka na stránkách Z nesnáze, kde pro ni uspořádala sbírku. „Výtěžek pomůže hradit jídlo, drogerii, hygienické pomůcky a také náklady na paliativní péči,“ popsala.

Loni daroval Leoš Mareš přes milion korun mladé mamince, která se vyrovnávala s následky těžké mrtvice. V minulosti pak přispěl například také Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny nebo válečným veteránům, zraněným hasičům a policistům.

„Nikdo vás nenutí dávat peníze na něco, k čemu nemáte vztah. Každého člověka oslovuje jiná část charitativního světa. Někdo přispívá na děti z dětských domovů, někdo na výzkum nemocí, někdo na pejsky, někdo na důchodce, ale každý s nějakou charitativní činností určitě sympatizuje. A když je Dobroden, nikdo vás nenutí poslat peníze na nějaké konkrétní místo. Volba je čistě na vás. Jen částka je daná. Za každého sledujícího jedna koruna na charitu,“ říká ke svému osobnímu projektu Mareš.

Jeho gesto vyvolalo vlnu pozitivních reakcí a připomnělo, že veřejně známé osobnosti mohou svůj vliv využít i k tomu, aby upozornily na skutečné lidské příběhy a nabídly konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba.

ANKETA: Přispíváte do charitativních sbírek?

VIDEO: Leoš Mareš vysvětluje princip projektu Dobroden (archiv, 2018):

Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová

Tereza Osladilová v Naked Attraction

Tereza Osladilová (25), známá z nahé seznamky Naked Attraction, promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o světě erotiky, vztahu k vlastnímu tělu i předsudcích, se kterými se musí denně potýkat....

Leoš Mareš poslal přes milion korun moderátorce prohrávající boj s rakovinou

Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) věnoval v rámci svého dvanáct let trvajícího projektu Dobroden více než jeden milion korun nemocné kolegyni moderátorce Báře Tlučhořové (37). Dvojnásobná maminka už šest let bojuje s...

29. ledna 2026  17:54

Čtyřicet nabídek k sňatku díky roli. Hraní bylo pro Maciuchovou i únikem z těžkostí

Premium
Noblesní Hana Maciuchová zářila v divadle, před kamerou i v běžném životě.

Noblesní, nebo nafoukaná? Tajemná, nebo uzavřená? Ať se na ni lidé dívali jakkoli, jedno jí upřít nemohli. V divadle, před kamerou i v běžném životě Hana Maciuchová vždy vyčnívala.

29. ledna 2026

Nejhůře jedí lidé kolem třetí hodiny odpoledne. Co s tím? Radí Gabriela Peacock

Gabriela Peacock (Praha, 4. března 2024)

V únorovém čísle Harper’s Bazaar najdete interview s vyhledávanou nutriční specialistkou Gabrielou Peacock (46) o tom, proč pohodlí ničí naše těla, jak přežít chuť na sladké a o rizicích, která se...

29. ledna 2026  13:02

Zachránil život mé dceři, truchlí moderátorka Kroužková nad úmrtím lékaře

Nela Budová, Vendula Pizingerová, Jiří Šnajdauf, Barbora Kroužková a Pavlína...

Zachraňoval dětské životy a vracel naději rodičům. Chirurg Jiří Šnajdauf, který zemřel na konci ledna, vstoupil i do života moderátorky Barbory Kroužkové. Bez jeho péče by dcera Olivie nepřežila,...

29. ledna 2026

Verešová přiznala lososí sperma. Na křtu kalendáře byl Volopich i Jágr

Daniel Volopich, Andrea Verešová a Jaromír Jágr.

Modelka Andrea Verešová nafotila nový kalendář. Na jeho křtu, kde nechyběl její manžel Daniel Volopich a přišel i bývalý partner Jaromír Jágr, prozradila mimo jiné i tajemství své krásy. Přiznala, že...

29. ledna 2026  10:24

Jdeme každý svou cestou, potvrdila tenistka Dominika Cibulková rozpad manželství

Dominika Cibulková je vdanou paní. Po sedmi letech vztahu si vzala přítele...

Dominika Cibulková (36) potvrdila rozpad patnáctiletého vztahu s Michalem Navarou (40), se kterým má syna a dceru. Bývalá úspěšná slovenská tenistka se rozhodla reagovat na bulvární články, které...

29. ledna 2026  8:47

V USA jsem pracoval čtrnáct hodin denně, život v Česku je opravdu lepší, říká Verner

Premium
Tomáš Verner ve finále StarDance XI

Roky tvrdě dřel a jezdil po světě, aby mohl být tím nejlepším trenérem. Dnes má Tomáš Verner pod taktovkou všechny věkové kategorie: čtyřleté děti, budoucí olympioniky i starší ročníky. Středobodem...

29. ledna 2026

Jsem ráda, že jsem lidi ještě neomrzela, říká Tatiana Dyková

Tatiana Dyková (27. ledna 2025)

Objímaly se jako nejbližší kamarádky nebo spíš příbuzné. „Já ji miluju,“ vysvětlovala Tatiana Dyková, proč si se Simonou Stašovou z radosti ze shledání skočily kolem krku. Spojila je před lety práce....

29. ledna 2026

Mám ráda ticho, hovory mezi klapkami berou energii, říká Marika Šoposká

Premium
Víte, čemu se v herectví říká protiúkol? Někdo hraje to, na co se zdánlivě...

Rozhovor s oblíbenou herečkou plyne jako voda. Marika Šoposká je samý úsměv, probíráme role, dotkneme se životní filozofie i tématu vztahů. Povídání vskutku plnotučné. Co to znamená? Odpověď nabízejí...

28. ledna 2026

Vandalismus? Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky

Sydney Sweeney v kampani na prádlo Syrn

Herečka Sydney Sweeney (28) na svém Instagramu zveřejnila video, jak se tajně v noci vloupala k nápisu Hollywood v Los Angeles a pověsila na něj podprsenky své nové řady Syrn. Někteří fanoušci...

28. ledna 2026  13:03

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Boj s rakovinou i škatulkování. Chůva k pohledání se bála, že už si nezahraje

Fran Drescherová při odhalení hvězdy na chodníku slávy v Los Angeles (30. září...

Fran Drescherová, hvězda kultovního sitcomu Chůva k pohledání, slaví v 68 letech jeden z největších úspěchů své kariéry. I když ji mnozí během let podceňovali, herečka teď sklízí uznání nejen od...

28. ledna 2026  11:30

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

28. ledna 2026  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.