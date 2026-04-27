Přáli mu Absolonová i Dyk. Padesátníka Leoše Mareše nejvíc dojala malá dcera

Leoš Mareš vysílal se zprávařkou Kateřinou Říhovou, vzpomínali také na zesnulého kolegu Patrika Hezuckého. Ve studiu byla hostem Monika Absolonová, narozeninový vzkaz poslala i Adela Vinczeová, se kterou Leoš kdysi moderoval Superstar. „Nastavuje hranice v showbyznysu po svém. Je inspirací,“ řekla slovenská moderátorka.
Pak se ve studiu objevili také Jakub Prachař, Vojtěch Dyk a Jan Maxián z hudebního seskupení Tros Discotequos, zazpívali sparťanské i slávistické chorály a další písničky.
Moderátor ale nečekal, že dorazí i jeho maminka Lenka a také manželka Monika s dcerou Alex. Ta dokonce zazpívala do éteru „Happy Birthday“. Když se jí tatínek zeptal, jestli nechce vysílat, odmítla. „Ne, já se bojím!“ přiznala a dojala řadu lidí ve studiu a hlavně oslavence.