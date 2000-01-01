náhledy
Španělská korunní princezna Leonor oslavila v pátek 20. narozeniny. V současné době se učí v rámci vojenského výcviku pilotovat letadlo. Po výcviku ji čeká nástup na vysokou školu a v budoucnu převezme po svém otci španělský trůn.
Starší dcera krále Filipa VI. a královny Letizie princezna Leonor oslavila 31. října svoje 20. narozeniny. Na snímku je s rodiči a sestrou Sofií na návštěvě farnosti Valdesoto 25. října 2025.
Až nastoupí na trůn, bude Leonor první ženou vládnoucí Španělsku od královny Isabelly II., která vládla v 19. století.
Princezna asturská se narodila v Madridu jako první dítě tehdejšího knížete z Asturie Filipa a jeho ženy Letizie. Její celé jméno je Leonor de Todos los Santos de Borbón Ortiz.
Kmotry při jejím křtu byli její prarodiče, tehdejší král Juan Carlos I a jeho žena královna Sofie. V té době byla druhou v pořadí nástupnictví na španělský trůn. První nástupkyní španělského trůnu se stala v roce 2014, když se její otec Filip stal králem.
Chodila na soukromou školu kole Santa María de los Rosales v Aravace nedaleko Madridu. První veřejný projev pronesla v den svých 13. narozenin v Instituto Cervantes v Madridu u příležitosti 40. výročí španělské ústavy.
V září 2021 začala studovat dvouletý program mezinárodní maturity na UWC Atlantic College ve Vale of Glamorgan ve Walesu.
Chodila do kadetky pozemního vojska v akademii v Zaragoze a poté absolvovala kurz u námořnictva.
Španělská korunní princezna Leonor v Lisabonu na první oficiální cestě do zahraničí jako dědička trůnu (12. července 2024)
V současné době absolvuje výcvik ve vojenské letecké akademii v San Javieru v provincii Murcia. Učí se pilotovat letadlo s instruktorem a kolem Vánoc by už mohla pilotoval sama.
Po vojenském výcviku nastoupí Leonor na vysokou školu v zahraničí, kde by se měla věnovat studiu práv. Do budoucna by měla usednout na španělský trůn. U veřejnosti je princezna velice oblíbená, španělská média to dokonce označují za „Leonormanii.“
