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Věk mě naučil být upřímnějším a neplýtvat časem, říká padesátník DiCaprio
Leonardo DiCaprio s přítelkyní Vittorií, Courteney Coxová, Tobey Maguire, Kate Hudsonová a další byli hosty na víkendové svatbě hudebního producenta Geoffa Ogunlesiho a Jennifer Meyerové na havajském ostrově Lanai a strávili tu několik pohodových dní a společně vyrazili na pláž.
Obřad přitom vedl nevěstin bývalý manžel Tobey Maguire, DiCapriův nejlepší kamarád. Maguire a Meyerová se vzali v roce 2007 a rozešli se v roce 2016. Na svatbě byly také jejich děti Ruby a Otis i novorozená dcera Meyerové.
„Leonardo a Jennifer jsou skutečně Tobeyho rodinou,“ uvedl zdroj deníku The Mail. Podle něj se svatby zúčastnilo asi 200 lidí. Mezi hosty byli také Jeff Bezos s manželkou Lauren Sánchezovou, návrhářka Rachel Zoeová a Kris Jennerová.
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„Courteney Coxová byla duší večírku, mluvila se všemi,“ popsal zdroj atmosféru oslavy. Na pláži pak představitelka Moniky předvedla výstavní tělo v bikinách.
Leonardo DiCaprio vedle ní působil spíš jako fotřík a málokdo by v něm hledal hollywoodského idola a lamače dívčích srdcí. Herec se této image dobrovolně vzdal a rozhodl se, že v padesáti „zpomalí.“ Naštěstí neměl svou popularitu postavenou jen na vzhledu, ale především na nesporném hereckém talentu, který mu vynesl zatím pouze jednoho Oscara, ale především uznání napříč spektrem filmových kritiků.
„Trochu zpomaluji. Ale když se tyto příležitosti naskytnou, tak prostě nemůžu říct ne,“ řekl časopisu People o rolích, kvůli kterým by se zase musel dostat do formy.
V současné době necvičí a vyznává pohodlný životní styl a nedrží žádný přísný režim, což se na jeho postavě projevuje.
Na Havaj dorazil s italskou modelkou Vittorií Ceretti. O jejich vztahu se píše už přes tři roky. Nikdy se ale veřejně k sobě moc neměli a neprojevovali žádné intimnosti. V srpnu 2023 byli spatřeni společně na zmrzlině v kalifornské Santa Barbaře. Následující měsíc herec navštívil milánský týden módy, na němž Ceretti (28) předváděla. Letos v únoru si dvojice vyrazila na valentýnské rande v Los Angeles a v březnu se oba zúčastnili předávání Oscarů.