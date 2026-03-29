„Je nám velkou ctí, že Leonardo DiCaprio během svého pobytu v Praze zavítal do Stavovského divadla na inscenaci Valérie a týden divů. Této návštěvy si vážíme o to více, neboť je obdivovatelem Formanova Amadea, Mozarta a mimořádného kulturního odkazu, který je se Stavovským divadlem neodmyslitelně spojen,“ stojí u fotek, které zachycují slavného hollywoodského herce tleskajícího v divadelní lóži.
Leonardo DiCaprio natáčí v Česku film What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho. Přiletěl už v únoru, ale dal si záležet na tom, aby ho nezachytily hledáčky fotografů. Podle deníku Blesk se ubytoval nejdřív v hotelu Four Seasons, ale po návratu z předávání cen BAFTA v Londýně, kam si z natáčení odskočil, se přestěhoval do klidnějšího hotelu Augustin.
Natáčel pak v historickém zámek Ratboř na Kolínsku, který je známý jako Chateau Kotěra. Okolí zámku bylo během natáčení přísně střeženo. Podle serveru Expres.cz se herci mezi jednotlivými scénami přesouvali v dodávkách a přístup do areálu měli pouze členové štábu a ani děti motající se kolem zámku neměly velké šance zahlédnout DiCapria či jeho filmovou partnerku Jennifer Lawrence.
Produkce později zveřejnila první fotografii z očekávaného snímku, který by se měl do kin dostat za dva roky.
Film vypráví příběh amerického manželského páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem. Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy. Jedná se o adaptací stejnojmenného románu Petera Camerona.