Policisté na Ibize prošacovali DiCapria, slavnou hvězdu poznali až díky dokladům

Podle videa byl Leonardo DiCaprio spolu se svými přáteli zadržen policií před vstupem na party. Měl na sobě černý outfit, baseballovou čepici a řetěz, a během čekání na osobní prohlídku koukal do telefonu.
Na pozadí videa byl slyšet ženský hlas, který říká: „Právě nás kompletně prohledávají.“ Zahraniční média uvádějí, že šlo pravděpodobně o hercovu současnou přítelkyni Vittorii Ceretti.
Zdroj deníku New York Post uvedl, že DiCapriovi se nedostalo žádného speciálního zacházení a policisté se k němu chovali jako ke komukoliv jinému.
„Každý byl před vstupem na akci zkontrolován, musel ukázat obsah kapes a doklad totožnosti,“ řekl a dodal, že na akci bylo kromě herce i mnoho dalších známých osobností.
|
Není důvod se obávat, říká DiCapriova modelka, přestože jí už bylo 25
Španělští policisté prý DiCapria zpočátku vůbec nepoznali. „Bylo to vtipné, byli celkem drsní, provedli kontrolu, pak se podívali do dokladů a znovu na něj a pustili ho s úsměvem dovnitř, dodal.
Podle deníku The Mail nebyl na exkluzivní večírek v soukromé vile, pořádaný španělským hercem a zpěvákem Aronem Piperem, vpuštěn například raper Travis Scott.
Mezi hosty, kteří se dovnitř naopak dostali, byli například modelka Kendall Jennerová a někdejší představitel Spider-Mana, herec Tobey Maguire.