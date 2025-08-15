Policisté na Ibize prošacovali DiCapria, slavnou hvězdu poznali až díky dokladům

Leonardo DiCaprio (50) má za sebou nečekaný zážitek. Na Ibize ho prošacovala a zkontrolovala policie. Muži zákona podle svědků na místě vůbec nepoznali, že se jedná o slavnou hollywoodskou hvězdu a přistupovali tak k herci jako ke každému jinému smrtelníkovi, na což nejsou některé hvězdy jeho formátu příliš zvyklé. Přístup policistů se nezměnil ani poté, co zjistili, že před nimi stojí hvězda filmu Titanic.
Leonardo Dicaprio v černé kšiltovce, triku Cypress Hill a s řetězem na krku, si...

Leonardo Dicaprio v černé kšiltovce, triku Cypress Hill a s řetězem na krku, si s přítelkyní Vittorií Ceretti na Ibize vyrazili do nočního klubu na dvojité rande s hercem Joelem Edgertonem a jeho manželkou Christine Centenerovou (Ibiza, 12. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

DiCaprio vyrazil na Ibize na soukromý večírek pořádaný hercem Aaronem Piperem....
Italská modelka Vittoria Ceretti
Leonardo DiCaprio a Vittoria Ceretti v New Yorku (22. října 2024)
Vittoria Ceretti (25. února 2025)
Podle videa byl Leonardo DiCaprio spolu se svými přáteli zadržen policií před vstupem na party. Měl na sobě černý outfit, baseballovou čepici a řetěz, a během čekání na osobní prohlídku koukal do telefonu.

Na pozadí videa byl slyšet ženský hlas, který říká: „Právě nás kompletně prohledávají.“ Zahraniční média uvádějí, že šlo pravděpodobně o hercovu současnou přítelkyni Vittorii Ceretti.

DiCaprio vyrazil na Ibize na soukromý večírek pořádaný hercem Aaronem Piperem. Hollywoodská hvězda trpělivě čekala před vstupem na akci u policejního vozu, až se mu budou muži zákona věnovat a prošacují ho stejně jako ostatní hosty mířící na párty. (3. srpna 2025)
Zdroj deníku New York Post uvedl, že DiCapriovi se nedostalo žádného speciálního zacházení a policisté se k němu chovali jako ke komukoliv jinému.

„Každý byl před vstupem na akci zkontrolován, musel ukázat obsah kapes a doklad totožnosti,“ řekl a dodal, že na akci bylo kromě herce i mnoho dalších známých osobností.

Není důvod se obávat, říká DiCapriova modelka, přestože jí už bylo 25

Španělští policisté prý DiCapria zpočátku vůbec nepoznali. „Bylo to vtipné, byli celkem drsní, provedli kontrolu, pak se podívali do dokladů a znovu na něj a pustili ho s úsměvem dovnitř, dodal.

Podle deníku The Mail nebyl na exkluzivní večírek v soukromé vile, pořádaný španělským hercem a zpěvákem Aronem Piperem, vpuštěn například raper Travis Scott.

Mezi hosty, kteří se dovnitř naopak dostali, byli například modelka Kendall Jennerová a někdejší představitel Spider-Mana, herec Tobey Maguire.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

