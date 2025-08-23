Věk mě naučil být upřímnějším a neplýtvat časem, říká padesátník DiCaprio

Americký herec Leonardo DiCaprio (50) v rozhovoru pro Esquire UK uvedl, že v padesáti letech už nechce ztrácet čas a má potřebu být ve vztazích zcela upřímný – i s rizikem, že to povede k neshodám nebo k rozchodu.
Leonardo DiCaprio na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)

Herec zaujal svými vztahovými eskapádami už mnohokrát – většinou proto, že si za protějšky vybírá takřka výhradně modelky, které jsou dvakrát mladší než on. V rozhovoru pro podzimní číslo magazínu Esquire UK nicméně uvedl, že svůj romantický život bere vážněji než kdy dříve, a to tím spíše s ohledem na svůj věk.

„Mám toho víc za sebou než před sebou. Překročení padesátky v člověku vyvolá touhu být upřímnější a neplýtvat časem,“ vyjádřil se „Je potřeba jednat na rovinu, i kdyby za cenu neshod nebo rozchodů – a to platí pro všechny vztahy v životě, ať už pracovní nebo osobní.“

Policisté na Ibize prošacovali DiCapria, slavnou hvězdu poznali až díky dokladům

Navzdory novému životnímu přístupu zdůraznil, že se na svůj věk necítí. „Loni jsem se emocionálně stal dvaatřicátníkem,“ tvrdí DiCaprio, který se rád ukazoval s velmi mladými modelkami.

Herec za svou kariéru proslul tím, že mu žádný vztah nevydržel déle než pár let, a vždy se jednalo o modelky do 25 let – například pětiletý vztah s modelkou Gisele Bündchenovou ukončil pouhý měsíc po jejích pětadvacetiletých narozeninách.

Tehdy ještě bylo i jemu samotnému něco přes dvacet, pozdvižení však postupem času začal budit tím, že ve stejném trendu pokračuje dodnes.

Zvláště v posledních letech byl kvůli tomu terčem vtipů i kritiky. V únoru 2023 nicméně nejmenovaný zdroj z jeho okolí sdělil magazínu DailyMail, že se DiCaprio své zvyky snaží přehodnotit.

„Leo je teď naprosto single. Z neustálých náznaků, že hledá další mladou ženu, není nijak nadšený. Snaží se najít něco trvalejšího, jenže poslední dobou ani nemůže vyjít na veřejnost, aniž by mu někdo obratem nepředhazoval nejmladší ženu v okolí,“ uvedl tento zdroj. „Už by se tohoto image chtěl jednou pro vždy zbavit.“

Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti

V současnosti DiCaprio randí s italskou modelkou Vittorií Ceretti, která zdá se prolomila „kletbu“ 25 let. Letos v červnu oslavila 27. narozeniny a s hercem pořád tvoří pár. „Je to něco, co se člověk naučí. Pokud je to, co prožíváte, skutečné, pokud víte, že se milujete, pak není důvod se obávat. Protože láska chrání a dodává jistotu,“ prohlásila modelka letos na jaře.

Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

Modelka Georgina Rodriguezová (31) se s fotbalovou hvězdou seznámila před deseti lety a od té doby tvoří nerozlučný pár. O devět let mladší rodačka z Buenos Aires nedávno na sociálních sítích...

22. srpna 2025  8:05

Buďte opatrní, nabádá Šárka Volemanová. Pracovala na případu vrahů Janákových

Po smrti svého manžela se Šárka Volemanová z mediálního prostoru vytratila. Když se ale po čtyřech letech vracela, věděla zcela jasně, že se chce věnovat propagaci nových medicínských postupů, aby...

22. srpna 2025

