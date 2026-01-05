Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

V interview pro časopis Time přiznal, že hledání rovnováhy mezi slávou a soukromím řeší celý dospělý život. „Je to balanc, který řeším pořád, a pořád na to nejsem expert,“ řekl.
Jeho filozofie prý spočívá v tom, že se na veřejnosti objeví jen tehdy, když má co říct nebo co ukázat. „Jinak se snažím být tak neviditelný, jak jen to jde,“ dodal.
Herec vysvětlil, že právě tahle strategie mu pomohla si udržet dlouhodobou kariéru. „Říkal jsem si: Jak si tuhle kariéru udržet? Miluju svou práci a nejlepší cesta je nebýt lidem pořád na očích,“ vysvětlil. Sláva je podle něj součástí profese, ale neměla by ji pohltit celou.
DiCaprio se stal světovou hvězdou velmi mladý. Poprvé se na obrazovce objevil v patnácti letech a jeho kariéra vystřelila po filmu Titanic z roku 1997. Režisér James Cameron později přiznal, že herce musel do hlavní role dlouho přesvědčovat. „Nechtěl hrát hlavního hrdinu, přišlo mu to nudné,“ řekl Cameron s odstupem let.
Sám DiCaprio později popsal, že skutečný dopad Titanicu si tehdy vůbec neuvědomoval. „Předtím jsem netušil, jak velký má film úspěch a co to znamená,“ vzpomínal.
Po premiéře se podle něj jeho život začal točit kolem věcí, které neměly s herectvím nic společného. Uvědomil si prý, že musí zpomalit a vrátit se k původním záměrům, kterého ho k herectví dovedly.
Leonardo DiCaprio je americký herec a filmový producent, patří mezi nejznámější herce světa. Proslavil se filmem Titanic, později zazářil v snímcích Vlk z Wall Street, Počátek nebo Revenant, za který získal Oscara. Je také známý jako aktivista za ochranu životního prostředí.