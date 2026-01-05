Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

Autor:
  9:43
Leonardo DiCaprio patří k nejznámějším hercům světa, na veřejnosti se ale snaží zůstat co nejméně nápadný. Když zrovna nepropaguje nový film, baseballová čepice a sluneční brýle neoddělitelně patří k jeho každodenním doplňkům. V novém rozhovoru otevřeně vysvětlil, proč se už léta snaží z očí veřejnosti spíš mizet.
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio | foto: Profimedia.cz

Leonardo DiCaprio - první den svatby miliardáře Jeffa Bezose a novinářky Lauren...
Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti
Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti
Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti
55 fotografií

V interview pro časopis Time přiznal, že hledání rovnováhy mezi slávou a soukromím řeší celý dospělý život. „Je to balanc, který řeším pořád, a pořád na to nejsem expert,“ řekl.

Vittoria Ceretti a Leonardo DiCaprio

Jeho filozofie prý spočívá v tom, že se na veřejnosti objeví jen tehdy, když má co říct nebo co ukázat. „Jinak se snažím být tak neviditelný, jak jen to jde,“ dodal.

Herec vysvětlil, že právě tahle strategie mu pomohla si udržet dlouhodobou kariéru. „Říkal jsem si: Jak si tuhle kariéru udržet? Miluju svou práci a nejlepší cesta je nebýt lidem pořád na očích,“ vysvětlil. Sláva je podle něj součástí profese, ale neměla by ji pohltit celou.

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio - první den svatby miliardáře Jeffa Bezose a novinářky Lauren Sanchezové v Benátkách (26. června 2025)
Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti
Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti
55 fotografií

DiCaprio se stal světovou hvězdou velmi mladý. Poprvé se na obrazovce objevil v patnácti letech a jeho kariéra vystřelila po filmu Titanic z roku 1997. Režisér James Cameron později přiznal, že herce musel do hlavní role dlouho přesvědčovat. „Nechtěl hrát hlavního hrdinu, přišlo mu to nudné,“ řekl Cameron s odstupem let.

Sám DiCaprio později popsal, že skutečný dopad Titanicu si tehdy vůbec neuvědomoval. „Předtím jsem netušil, jak velký má film úspěch a co to znamená,“ vzpomínal.

Po premiéře se podle něj jeho život začal točit kolem věcí, které neměly s herectvím nic společného. Uvědomil si prý, že musí zpomalit a vrátit se k původním záměrům, kterého ho k herectví dovedly.

Leonardo DiCaprio je americký herec a filmový producent, patří mezi nejznámější herce světa. Proslavil se filmem Titanic, později zazářil v snímcích Vlk z Wall Street, Počátek nebo Revenant, za který získal Oscara. Je také známý jako aktivista za ochranu životního prostředí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

Kelly Brooková v pořadu ‚I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ (2025)

Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!,...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

První intimní zkušenosti? Byly i s dívkami, přiznává herečka Kate Winsletová

Kate Winsletová (25. června 2025)

Britská herečka Kate Winsletová (50) si detaily svého milostného života nechává pro sebe a soukromí si střeží. V nedávném rozhovoru však promluvila o svých prvních intimních zkušenostech a přiznala,...

5. ledna 2026  11:12

Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio patří k nejznámějším hercům světa, na veřejnosti se ale snaží zůstat co nejméně nápadný. Když zrovna nepropaguje nový film, baseballová čepice a sluneční brýle neoddělitelně patří k...

5. ledna 2026  9:43

Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Eva Holubová (66) se svým sledujícím na Instagramu pochlubila štíhlejší postavou. Zatímco někteří si dávají hubnutí jako novoroční předsevzetí, herečka se snaží hubnout už delší dobu. S dcerou...

5. ledna 2026

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

5. ledna 2026

Kdysi trpěl hlady a zimou, málem hrál v českém filmu. Redford o status hvězdy nestál

Premium
Robert Redford v New Yorku (20. září 2018)

Nepotřeboval pracně dobývat Hollywood. Vždy šel vlastní cestou a továrna na sny mu sama padla k nohám. Škoda že v případě Roberta Redforda už musíme používat minulý čas. Nikdy se nebral příliš vážně....

4. ledna 2026

Matka byla tajná agentka, dozvěděla se hvězda Panství Downton až v dospělosti

Ze seriálu Panství Downton

Dvaašedesátiletý britský herec Hugh Bonneville, známý zejména svou hlavní rolí v seriálu Panství Downton, se novinářům poprvé svěřil se svými pocity ohledně úmrtí v rodině. Jeho matka zemřela před...

4. ledna 2026  13:07

Své rodiče jsem dost trápil. A stydím se, jaký jsem táta. Zpověď herce Jana Vlasáka

Premium
Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě....

Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě. Zato když jsme probírali témata jako stárnutí a odcházení anebo když bilancoval svůj život a kariéru, občas se herec Jan Vlasák...

4. ledna 2026

Není mamánek, jenom máme skvělý vztah, říká o Muži roku jeho matka

Muž roku 2025 Jiří Veselý a jeho maminka Martina Veselá

Už když získal titul Muž roku 2025, Jiří Veselý (28) říkal, že nejdůležitějším člověkem v jeho životě je jeho maminka Martina (54). Oba nyní v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém...

4. ledna 2026

Cítím se pořád stejně praštěná a naivní jako kdysi, směje se Naďa Konvalinková

Premium
„Pokud se nehlásí moje klouby, věk si ani nepřipouštím. Cítím se pořád stejně...

Seděly jsme s Naďou Konvalinkovou v tichu jejího pražského bytu a z čajové konvice se příjemně kouřilo. Na konci starého a prahu nového roku jsme měly bilancovat. Ale moc nám to nešlo. Zato jsme...

3. ledna 2026

Dělal naschvály režimu, po okupaci přišel Weigel o práci. U Cimrmanů začal jako grafik

Premium
Herec Divadla Járy Cimrmana Jaroslav Weigel v roce 2010

Nápad je jako ryba v potoce, člověk ji rychle zpozoruje, ale těžko se jí zmocní. Pokud se podržíme jeho vlastního citátu, tak Jaroslav Weigel byl velmi dobrý rybář. Druhým domovem se mu stalo divadlo...

3. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hvězda seriálu Smallville promluvila po propuštění z vězení, pomáhala řídit sektu

Americká herečka Allison Macková v seriálu Smallville

Herečka Allison Macková, někdejší tvář seriálu Smallville, se po propuštění z vězení znovu dostává do centra pozornosti. Poprvé veřejně promluvila o své roli v nechvalně známé organizaci NXIVM,...

3. ledna 2026  12:12

Česko-Slovenský ples. Inspirujte se u známých tváří, v jakém outfitu zazářit

Móda na Česko-Slovenském plese v Praze (1. února 2025)

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítá své hosty 7. února 2026 v prostorách Obecního domu v Praze. Za více než dekádu si vybudoval pověst akce, která spojuje kulturu, eleganci a přátelství....

3. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.