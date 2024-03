Představitelka Ester ze Zlaté Labutě zmizela do Ameriky. Říká si už „jen“ Leona

Když tvůrci seriálu Zlatá labuť nabízeli Leoně roli židovské dívky Ester, měla se na obrazovce objevit krátce. Jenomže posléze její dějovou linku rozšířili a herečka zářila štěstím.

Přesto se nechala ze třetí série vypsat a odletěla do Los Angeles na dvouměsíční kurz herectví pod vedením Ivany Chubbuck. A vůbec toho nelituje. „Věřím v osud. Když se to takhle sešlo, tak to tak asi mělo být. Pro mě to byly intenzivní měsíce, které mi natolik otevřely oči, že si nedokážu představit, že bych je vyměnila za cokoliv. I když by se mi samozřejmě líbilo, kdyby produkce řekla: Leona odjíždí pryč, přestáváme točit Zlatou labuť a počkáme, až se vrátí,“ řekla se smíchem.

Leona Skleničková v seriálu Zlatá labuť (2023)

Za cestu, bydlení a hodiny výuky utratila nemalé peníze. „Myslím si, že v tomhle věku pro mě má ještě smysl investovat do vzdělání a rozšiřovat si obzory. Naštěstí jsem měla šanci před odletem tři měsíce v kuse pracovat na jednom projektu, takže jsem si vydělala dost, abych si mohla toto dobrodružství dovolit,“ říká.

Nepoznala jsem rivalitu

Houževnatost a vytrvalost jsou asi jejími nejsilnějšími stránkami. Když ji nevzali na DAMU, svého snu se nevzdala. „Cítila jsem se, jako by mi někdo podtrhl koberec pod nohama. Přitom se to stalo tolika skvělým hercům, že je na školu napoprvé nevzali. Ale když je vám osmnáct, nedokážete se na to dívat s nadhledem, máte pocit, že nastal konec světa,“ popisuje svoje pocity.

„Ale už za pár dní jsem začala přemýšlet jinak. Řekla jsem si, co jiného kromě herectví mě ještě baví? A vyšlo mi, že angličtina, kterou jsem vždycky s hraním chtěla propojit. Tak jsem se přihlásila do Londýna, abych se v ní ve všech ohledech zdokonalila,“ prozradila.

Navštěvovala The Actors Centre, kde si mohla sestavit studijní program podle svých představ. „Bohužel, dnes už to místo funguje jenom jako divadlo. Ale tenkrát tam vyučovali profesoři z nejlepších britských škol, například Terry Besson z Royal Academy of Dramatic Art. Ten mě učil britský dialekt, pilovala jsem s ním akcent. Zároveň jsem si rozšířila obzory, poznala další kulturu a jak to v herecké branži chodí jinde,“ řekla herečka.

Následným vzdělávacím krokem bylo studium u Ivany Chubbuck, která mimo jiných pracovala s Bradem Pittem, Charlize Theronovou a Halle Barry. „Byla jsem z ní unesená. Sama začínala jako herečka a teď svoje znalosti předává dál. Vytvořila techniku, díky které se ve dvanácti krocích naučíte, jak se co nejvíc přiblížit postavě, kterou ztvárňujete, aby byla co nejautentičtější. Napsala o tom i knihu,“ uvedla.

Kontakt na ni dostala od slovenská kolegyně, která žije v Hollywoodu. „Mám zkušenost, že mezi herci mé generace převládá spíš kamarádská atmosféra než rivalita. Ale vždycky je to o konkrétním člověku. Jak si to v sobě nastavíte, to potom vyzařujete. Každý by mohl zabřednout do myšlenek, že rolí je málo, režisérů taky… Záleží jenom na vás,“ vysvětluje. „Kdysi mě oslovila myšlenka, že pokud svíčka zapálí další svíčku, tak tím nepřijde o svoje světlo. Už si nepamatuji, kde jsem na ni narazila, ale přijala jsem ji za svou.“

I když moc času na natáčení třetí série Zlaté labutě neměla, přece jenom by se v ní měla objevit. Už ovšem pod svým uměleckým jménem Leona. „Uvažovala jsem o změně jména už od dob studií v Londýně a konečné rozhodnutí padlo teď v Americe, kde je to u herců běžná záležitost. Přijde mi, že Leona je dobrou a zajímavou mezinárodní volbou,“ dodala.