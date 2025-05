Artur na tátu myslí pořád. Nosí jeho věci, říká Leona Machálková

„Dřív mě bolela ramena, loket, měla jsem trošičku problém s pohybovým aparátem a když na mě někdo v chřipkové sezoně něco prskl, hned jsem to chytla. A teď nic, i když jsem od půlky listopadu až do Vánoc zpívala jeden koncert za druhým,“ říká zpěvačka.

Pravidelně ovšem sportuje, hraje tenis. Nejčastěji s Martinem Hrdinkou a Šárkou Markovou. „Zúčastňuji se pravidelně Memoriálu Strýčka Jedličky, kterého jsem znala osobně. Dokonce jsme spolu natočili pod režijním vedením Petra Lébla televizní melodrama. To jsem ještě jako mladá holčina hrávala v Semaforu,“ vzpomíná. Bohužel, Strýček Jedlička, vášnivý tenista, na kurtu i zemřel.

Křest klipu k písni Láska, ta nebezpečná věc (6. května 2025)

„Asi mám dobré geny po rodičích,“ hledá vysvětlení pro svoji kondici Leona. Zvládá i psychické propady, na rozdíl od Petra Muka, kterého dohnaly až k tragickému konci. „Ani mně se nevyhýbají pocity smutku, stesku nebo nihilismu, kdy si člověk myslí, že nic nemá cenu. I určitý propad sebedůvěry jsem už zažila, jsem citlivý člověk, takže zranitelná. Ale díky své zralosti jsem už dávno zaujala postoj, že když se takový pocit blíží, je nejvyšší čas ho nějak rozptýlit, něco s tím dělat. Protože nic není tak horké, jak kolikrát vypadá,“ svěřila se na křtu videoklipu písničky Láska, ta nebezpečná věc, kterou nazpíval Petr Kolář.

Dokud žil, měl ji v repertoáru Petr Muk. „Měla jsem ho moc ráda. Poprvé jsem ho zaznamenala na koncertě Oceánu a říkala si, kdo to je? Jeho hlas mě doslova objímal. Takhle tady nezpíval nikdo. Duet jsme spolu žádný neměli, ale potkávali jsme se na nejrůznějších akcích a natáčení televizních pořadů. Viděla jsem ho taky hrát v muzikálech Galileo a Johanka z Arku. Byl vždycky neuvěřitelný, přirozený a na jevišti jako doma. Žádný stres, afekt, jenom krása a prožitek,“ vzpomíná na zpěváka, jehož nedožité šedesáté narozeniny si letos připomínáme.

Leonu čeká v létě spousta vystoupení, ale chce si najít čas i na společné aktivity se synem, který končí třetí ročník na vysoké škole v Miláně. „Dělá bakalářskou práci v oboru interiérový design a bude pokračovat dál magisterským studiem. Skvělé je, že jeho bakalářka se vztahuje k Lázním Brusno, které vlastní mí kamarádi a pověřili ho, aby to tam celé předělal a vylepšil. Škola mu to schválila, takže teď pořád jenom maká,“ svěřila se Leona.

„Navíc začal doučovat spolužáky, kteří mají problém s počítačovou grafikou, modelováním a jinými věcmi. Takže nechodí na brigády do baru, ale do školy. Je šikovný a spokojený, opravdu se našel,“ pochvaluje si zpěvačka.

Artur tak kráčí ve šlépějích svého předčasně zesnulého otce architekta a designéra Bořka Šípka, který zemřel před devíti lety. V té době bylo Arturovi čerstvých třináct. „Vzpomíná na něj dnes a denně. Je roztomilý, protože nosí i některé Bořkovy věci jako náramek a taštičku, ve které míval všechny doklady. I prostřednictvím nich je s ním spojený,“ prozrazuje Leona. „A myslím, že je mu táta motivací. Jako by mu chtěl tam nahoru poslat zprávu, že i když už tady není, tak to všechno dělá i pro něj. Určitě by si přál taky něco pěkného v životě vytvořit jako Bořek,“ dodává.

I když to na sobě nedal znát, smrt táty ho zasáhla. „Teď už to má zpracované, ale vyrovnával se s tím dlouho. Až když byl dospělý, přiznal se mi, jak to pro něj bylo těžké. Přitom se snažil postarat i o mně, abych nesmutnila, aby bylo doma veselo… Uspíšilo to jeho zrání, snažil se být chlapem. A teď, když jsme spolu na chalupě, objímá sloup, který k Bořkovi tak nějak patří. Artur je taky cíťa, kozoroh,“ říká zpěvačka.

Zleva: Dalibor Šípek, Bořek Šípek, Artur Šípek a Leona Machálková (2015)

Jeho vyučující v Miláně práci Bořka Šípka znají a když na ni přijde řeč, je Artur na otce hrdý. „Stýká se i s Bořkovými přáteli designery a má hezký kontakt s konzulátem. Zvou ho na zajímavé eventy nebo výstavy, takže nějakým způsobem v té Šípkovské tradici pokračuje,“ prozrazuje Machálková.

I když má Česko a Prahu rád, uvažuje Artur, že by po studiích v zahraničí chvíli zůstal, pokud by se mu podařilo najít práci v nějakém architektonickém nebo designerském studiu. „Chtěl by nasbírat zkušenosti v oboru, ale jedna věc jsou plány a druhá realita, tak uvidíme, jestli se mu to podaří,“ říká Machálková.

Se synem se Leona vídá často. Buď jede on do Prahy, nebo ona do Milána. Teď si naplánovala zastávku v Bergamu, aby si ho prohlédla. V létě se přesune na chalupu. Tam by za ní měl přijet i Artur. Jeho pákistánská přítelkyně pojede nejspíš za svojí rodinou. A začátkem září se vypraví Leona s Arturem k moři.