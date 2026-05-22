Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu

Autor:
  9:54
Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako německý lékař Markus Peter Flagung, který podnikateli anestetikum nelegálně obstaral.
Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik | foto: Ladislav NěmecMAFRA

Leon Tsoukernik a jeho manželka Sandra na křtu knihy Za hranice odolnosti (25....
Leon Tsoukernik
Leon Tsoukernik s manželkou
Křest nové desky Michala Davida si nenechali ujít ani Leon Tsoukerník a Jiřina...
12 fotografií

Tachovský soud ve čtvrtek rozhodl, že lékař zaplatí tři čtvrtě milionu korun a žena 300 tisíc. Informovaly o tom Novinky.cz. Oba ještě uhradí zdravotní pojišťovně 330 tisíc korun za náklady na léčbu.

Oba čelili obvinění z pokusu těžkého ublížení na zdraví a lékař byl také stíhán za šíření toxikománie. Hrozilo jim až deset let vězení. Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou obvinění uzavřeli se státní zástupkyní.

Podle žalobkyně Jany Fišerové je pokuta efektivní a spravedlivá. Tsoukernik navíc dal k jednání obviněných souhlas. „Bylo to ryze z jeho soukromých pohnutek kvůli předem domluveným praktikám,“ řekla.

Leon Tsoukernik

Německý lékař miliardáři opatřoval od června 2023 nejméně jednou měsíčně propofol pro aplikaci k neléčebným účelům a bez lékařského dohledu, přestože věděl, že jde o silné krátkodobé anestetikum určené výhradně k použití v nemocničním prostředí a lze jej považovat za návykovou látku.

Podle soudkyně Petry Psohlavcové ženě, která je laik, vysvětlil, jak má přípravek píchnout. Udělal tak, přestože věděl, že nebude podáván k lékařským účelům.

„V době, kdy byl naveden do anestezie, na něm prováděla předem domluvené sexuální praktiky. Následně došlo u poškozeného v důsledku neodborného podání přípravku k těžkému a vážnému kolapsovému stavu se zástavou dechu, kdy byla zapotřebí resuscitace. Jen díky včasnému zásahu záchranářů a následné péči lékařů v nemocnici, kam byl poškozený transportován v přímém ohrožení života, nedošlo k fatálnímu následku,“ řekla předsedkyně senátu.

Vrátily se mi vzpomínky, říká miliardář Tsoukernik po probuzení z kómatu

Obžalovaní dostali vysoké pokuty, protože podle soudkyně jednali s rozmyslem a ze ziskuchtivosti. Navíc u lékaře se jednalo o zneužití profese a přitěžuje mu i spáchání dvou trestných činů.

Tsoukernik zkolaboval ve svém sídle v Chodové Plané. Záchranářský vrtulník převezl bývalého majitele kasina do nemocnice v noci v bezvědomí.

Lék, po jehož aplikaci muž upadl do kómatu, je často využívaný k léčení nespavosti. Pokud je ale použit neodborně, může dojít k závažným komplikacím. Na předávkování touto látkou zemřel například americký popový zpěvák Michael Jackson.

Leon Tsoukernik

Miliardář původem z Ruska, který se v České republice usadil v roce 1993, nabyl své jmění především díky podnikání v oblasti hazardu. Největší evropské kasino v Rozvadově, které vybudoval, však minulý rok prodal a věnuje se primárně obchodu s realitami.

Tsoukernik se rád setkával se známými tvářemi. Ve svém kasínu v Rozvadově pořádal silvestrovské oslavy, kde vystupovali Michal David, Monika Absolonová, Helena Vondráčková a další. Mezi jeho blízké přátelé patřil i Karel Gott. Když zpěvák zemřel, vdova Ivana i s dcerami Charlottou a Nelly první dny místo vily na Bertramce, kam proudily davy fanoušků, pobývaly v luxusním sídle miliardáře v Chodové Plané.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Žiju pro sebe, je mi jedno, co si lidi myslí, říká Simona Krainová

Nejčtenější

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Hanka Kynychová se pochlubila dcerami. Dvojčata by mohla dělat modelky

Hanka Kynychová a její dcery Sofie a Alexandra

Cvičitelka Hanka Kynychová (58) má se svými dcerami krásný vztah. Dvojčata Alexandra a Sofie, která letos oslaví 19. narozeniny, bere jako parťačky a skvěle se doplňují. V rozhovoru pro iDNES.cz...

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

Otčím nás okouzlil, zbavit se jeho příjmení trvalo roky. Syn Monyové o vraždě mámy

Premium
O maminku ho před patnácti lety připravil otčím. Osmnáctiletý Dominik měl ze...

Jeho mámou byla brněnská spisovatelka Simona Monyová, o kterou ho před patnácti lety připravil otčím. Tehdy osmnáctiletý Dominik měl ze dne na den úplně jiné starosti než jeho kamarádi. Kde a jak se...

22. května 2026

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

22. května 2026  9:54

Zmizela s ním na toaletu, vzpomíná Jason Donovan na nevěru Kylie Minogue

Kylie Minogue a Jason Donovan měli svatbu, ale jen v seriálu Neighbours (1988).

V novém dokumentárním seriálu na Netflixu se zpěvačka Kylie Minogue svěří s mnohým. Vrátí se i ke vztahu, který podle jejích vlastních slov ovlivnil celý její život. Řeč je o rockerovi Michaelu...

22. května 2026  9:38

Tereze Ramba hrozil po svatbě okamžitý rozvod kvůli švagrovi. Kdo je její manžel?

Tereza Ramba a Matyáš Ramba v Karlových Varech (28. června 2024)

Herečka Tereza Ramba si své soukromí chrání, muž po jejím boku ale rozhodně není neznámou tváří. Matyáš Ramba prošel vrcholovou gymnastikou, stál u zrodu známého novocirkusového souboru a herečku...

22. května 2026

Byla jsem obdarována, říká Milena Steinmasslová po návratu z Bhútánu

Milena Steinmasslová

Ve filmu Němá tajemství ztvárnila matku bojující o život svého nemocného syna, v Divadle Ungelt v Cizích příbězích je spisovatelkou, která se dostane do sporu se svojí studentkou ohledně práva na...

22. května 2026

I záporné postavy se snažím pochopit, jinak bych je nemohl hrát, říká David Máj

Premium
„Přál bych si, aby se lidi vzpamatovali, přestali se chovat jako hlupáci a...

Pokud se večer díváte na televizi, civilnímu herectví Davida Máje se nevyhnete. Nad jeho jménem se však řada diváků stále musí zamyslet. „Nejsem herec velkých rolí. Ale jsem rád hercem rolí...

21. května 2026

Kmenová rada, jakou český Survivor ještě nezažil. Vendy skončila, aniž se četly hlasy

Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.

Třináctá kmenová rada přinesla moment, který československý Survivor ještě nezažil. Ve hře se během jediného večera objevilo hned několik skrytých imunit a ještě před přečtením hlasů bylo jasné, kdo...

21. května 2026  13:54

Chantal Poullain se potřetí vrátila rakovina. Operovali jí nádor na plicích

Chantal Poullain v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Herečka Chantal Poullain (69) ve 22 letech prodělala rakovinu děložního čípku a v roce 2011 se vyléčila z rakoviny prsu. V pořadu 13. komnata ale prozradila, že se jí nemoc vrátila potřetí. Tentokrát...

21. května 2026  12:34

Místo bujné hřívy je na kluka. Sklenaříková v Cannes ukázala novou image

Adriana Sklenaříková v letech 2015 a 2026

Nejen dlouhé nohy zapsané v Guinessově knize rekordů, ale také dlouhá blond hříva byla charakteristická pro slovenskou topmodelku Adrianu Sklenaříkovou. Rodačka z městečka Brezno ovšem v poslední...

21. května 2026  11:01

Rozmanitost ženských těl nevymažete. Modelka Grahamová kritizuje Ozempic

Ashley Grahamová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Jedna z nejznámějších plus-size modelek světa Ashley Grahamová poprvé otevřeně okomentovala rostoucí trend léků na hubnutí, jako jsou GLP-1 preparáty včetně Ozempicu. V rozhovoru pro magazín Marie...

21. května 2026  10:03

Pronájem bytu 2+1, Rochlice
Pronájem bytu 2+1, Rochlice

nám. Poštovní, Liberec - Liberec VI-Rochlice
10 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 369 nemovitostí

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Padouši dokázali potřetí v řadě uspět v souboji o kmenovou imunitu, Reakce...

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

21. května 2026  8:46

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

21. května 2026  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.