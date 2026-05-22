Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu

Tachovský soud ve čtvrtek rozhodl, že lékař zaplatí tři čtvrtě milionu korun a žena 300 tisíc. Informovaly o tom Novinky.cz. Oba ještě uhradí zdravotní pojišťovně 330 tisíc korun za náklady na léčbu.
Oba čelili obvinění z pokusu těžkého ublížení na zdraví a lékař byl také stíhán za šíření toxikománie. Hrozilo jim až deset let vězení. Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou obvinění uzavřeli se státní zástupkyní.
Podle žalobkyně Jany Fišerové je pokuta efektivní a spravedlivá. Tsoukernik navíc dal k jednání obviněných souhlas. „Bylo to ryze z jeho soukromých pohnutek kvůli předem domluveným praktikám,“ řekla.
Německý lékař miliardáři opatřoval od června 2023 nejméně jednou měsíčně propofol pro aplikaci k neléčebným účelům a bez lékařského dohledu, přestože věděl, že jde o silné krátkodobé anestetikum určené výhradně k použití v nemocničním prostředí a lze jej považovat za návykovou látku.
Podle soudkyně Petry Psohlavcové ženě, která je laik, vysvětlil, jak má přípravek píchnout. Udělal tak, přestože věděl, že nebude podáván k lékařským účelům.
„V době, kdy byl naveden do anestezie, na něm prováděla předem domluvené sexuální praktiky. Následně došlo u poškozeného v důsledku neodborného podání přípravku k těžkému a vážnému kolapsovému stavu se zástavou dechu, kdy byla zapotřebí resuscitace. Jen díky včasnému zásahu záchranářů a následné péči lékařů v nemocnici, kam byl poškozený transportován v přímém ohrožení života, nedošlo k fatálnímu následku,“ řekla předsedkyně senátu.
Obžalovaní dostali vysoké pokuty, protože podle soudkyně jednali s rozmyslem a ze ziskuchtivosti. Navíc u lékaře se jednalo o zneužití profese a přitěžuje mu i spáchání dvou trestných činů.
Tsoukernik zkolaboval ve svém sídle v Chodové Plané. Záchranářský vrtulník převezl bývalého majitele kasina do nemocnice v noci v bezvědomí.
Lék, po jehož aplikaci muž upadl do kómatu, je často využívaný k léčení nespavosti. Pokud je ale použit neodborně, může dojít k závažným komplikacím. Na předávkování touto látkou zemřel například americký popový zpěvák Michael Jackson.
Miliardář původem z Ruska, který se v České republice usadil v roce 1993, nabyl své jmění především díky podnikání v oblasti hazardu. Největší evropské kasino v Rozvadově, které vybudoval, však minulý rok prodal a věnuje se primárně obchodu s realitami.
Tsoukernik se rád setkával se známými tvářemi. Ve svém kasínu v Rozvadově pořádal silvestrovské oslavy, kde vystupovali Michal David, Monika Absolonová, Helena Vondráčková a další. Mezi jeho blízké přátelé patřil i Karel Gott. Když zpěvák zemřel, vdova Ivana i s dcerami Charlottou a Nelly první dny místo vily na Bertramce, kam proudily davy fanoušků, pobývaly v luxusním sídle miliardáře v Chodové Plané.