Občas si připadám jen jako sexuální objekt, přiznává hvězda Bridget Jonesové

Leo Woodall, rodák z Londýna a dítě z herecké rodiny, si své první významné role odbyl v televizním seriálu Bílý lotos (2022) a miniseriálu Jeden den (2024). Původně se chtěl věnovat sportu, takže pro herectví se rozhodl až po shlédnutí seriálu Gangy z Birminghamu.

Celosvětová sláva na sebe nenechala dlouho čekat. „Nerad v souvislosti se svou kariérou používám slovo ‚katapultoval se‘, ale v mém případě to tak prakticky bylo,“ řekl v rozhovoru pro Radio Times. „V mnoha ohledech je to až děsivé. Všechno se to ale zvrhlo docela rychle – najednou jsem natáčel ve velkém, dával se fotit, účastnil se akcí a poskytoval rozhovory. Je mi to čím dál bližší a ve výsledku bych neměnil.“

Ambika Modová a Leo Woodall v seriálu Jeden den (2024)

Jelikož se svou pohlednou tváří dosud ztvárňoval samé role milenců, dostal otázku, zda si někdy připadal deklasován, či objektivizovaný – tedy zda se někdy setkal s pocitem, že ostatní jej berou jen jako sexuální „objekt“ a věnují nadbytečně velkou pozornost jeho tělu. „Dalo by se to tak říct. V určitém smyslu to k tomu patří. Vyskytnou se ale i případy, kdy se člověk cítí jaksi zranitelný a nechráněný. To už taková legrace není,“ uznává.

Renée Zellwegerová se již počtvrté vrací do ikonické role Bridget Jonesové, smolařky známé počítáním kalorií, nemotorností, závislostí na cigaretách a pochybným vkusem na muže. V této nové romantické komedii se Leo Woodall objeví v roli o mnoho let mladšího Roxtera, s nímž si čerstvě ovdovělá Bridget začne vášnivou aféru.

Renée Zellwegerová a Leo Woodall ve filmu Bridget Jonesová: Láskou šílená (2025)

Filmy věnované dynamice vztahu mezi mladším mužem a starší ženou přitom Woodall považuje za důležitou součást své práce. „Tahle dynamika v reálném světě existuje odjakživa. A přestože si nejsem jistý důvody, proč teď nachází své místo i na filmových plátnech,“ říká. „Je to důležité, protože právě o tom filmařina je – o ztvárňování všemožných aspektů života.“

Woodall si svou roli v tomto filmu pochvaluje i vzhledem k tomu, že se dlouhodobě považuje za fanouška těchto příběhů. „Podle mě je ten scénář moc krásný, tyhle filmy jsem měl vždycky rád,“ říká herec. „Přeci jen, člověku se často nepoštěstí, aby se mohl podílet na něčem tak unikátním, jako je Bridget Jonesová.“