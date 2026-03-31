Server uvádí, že se z bytu měl ozývat řev a rány, vyděšení sousedé proto přivolali strážníky. Beránka zadrželi a v poutech ho odvezli na záchytku, nadýchat měl přes dvě promile.
Není to poprvé, co v bytě rapera zasahovali strážníci. O víkendu byli přivolání k asistenci záchranářům, který měl pod vlivem alkoholu někomu vyhrožovat po telefonu. Není však pravda, že by byl zadržen či obviněn, uvedl podle serveru policejní mluvčí Jan Daněk.
Raper Beránek se ve vězení nepolepšil, soud ho odmítl pustit na svobodu
Raper strávil sedm let v pankrácké věznici a propuštěn byl teprve loni v červnu kvůli dvěma napadením.
V květnu 2018 opakovaně udeřil v klubu v centru Prahy muže, tak že muž ztratil vědomí a spadl na dlažbu, skončil s otevřenou zlomeninou čelisti a otřesem mozku. Druhý útok přišel o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam napadl muže o berlích a zbil mladíka, který se napadeného zastal.
I po návratu z vězení na sebe raper upozorňuje zvláštními výroky na Instagramu, ve kterých viní svého otce za smrt bratra. Také měl po zápase v Clashi provokovat jiného rapera a dožadovat se drog. Server to uvedl s odkazem na Expres.cz.